В Башкирии принудительное отключение аналоговых телеканалов не планируется - Госкоминформатизации

Сегодня жители Башкортостана могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Практически во всех населенных пунктах республики (95,5%) в отличном качестве доступны 10 программ пакета цифровых телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

К концу 2018 года жители республики получат возможность принимать ещё 10 каналов, такие как СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ, сообщила сотрудник Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Алевтина Даутова.



По ее словам, в республике вещание осуществляется с включением в каналы «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России» региональных программ филиала ВГТРК ГТРК «Башкортостан». Это позволяет жителям региона быть в курсе местных новостей. С июня этого года РТРС совместно с федеральными телеканалами маркирует аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, а также в скором времени «Россия-1» и СТС. В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.



Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала.



В связи с тем, что аналоговое телевидение требует большого частотного ресурса, его дальнейшее развитие технически и экономически нецелесообразно. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.



«На сегодняшний день переход на цифровое эфирное телевидение — это новый этап развития телевидения как во всем мире, так и в нашей стране и республике. Кроме преимущества в качестве передаваемой картинки и звука, зрителям предоставляется возможность бесплатного просмотра основных теле- и радиоканалов. Важно отметить, что принудительное отключение аналоговых телеканалов не планируется. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, пока в нем будет необходимость у телезрителей и вещателей», — пояснили в ведомстве.



Подробную инструкцию, как подключить и настроить бесплатное цифровое эфирное вещание, можно получить здесь.