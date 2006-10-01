Авторизация


    • Забыли пароль?

    Аграрии Башкирии заготовили треть от нужных объемов сена и сенажа

    slavin Вчера, 17:51120
    Аграрии Башкирии заготовили треть от нужных объемов сена и сенажа
    В Башкирии на сегодняшний день скошено чуть менее 300 тысяч гектаров многолетних трав, или 61% от всего объема, сообщает Минсельхоз РБ. К примеру, в Чекмагушевском районе работы подходят к завершению, здесь скошено 95% площадей «многолеток», а сена и сенажа заготовлено наполовину от потребности.

    Менее 15% трав осталось скосить в Бакалинском и Шаранском районах. По объему заготовки сена лидирует Зианчуринский район, где запасено 10,1 тыс. т. корма, а вот больше всех сенажа заложили в траншеи дюртюлинцы — 53,6 тыс. т.

    Всего же по республике заготовлено 229 тыс. т. сена и 555 тыс. т. сенажа, что составляет 31% и 33% к нужным объемам.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus