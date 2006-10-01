Аграрии Башкирии заготовили треть от нужных объемов сена и сенажа

В Башкирии на сегодняшний день скошено чуть менее 300 тысяч гектаров многолетних трав, или 61% от всего объема, сообщает Минсельхоз РБ. К примеру, в Чекмагушевском районе работы подходят к завершению, здесь скошено 95% площадей «многолеток», а сена и сенажа заготовлено наполовину от потребности.

Менее 15% трав осталось скосить в Бакалинском и Шаранском районах. По объему заготовки сена лидирует Зианчуринский район, где запасено 10,1 тыс. т. корма, а вот больше всех сенажа заложили в траншеи дюртюлинцы — 53,6 тыс. т.



Всего же по республике заготовлено 229 тыс. т. сена и 555 тыс. т. сенажа, что составляет 31% и 33% к нужным объемам.