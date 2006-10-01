Убил одним ударом: в Уфе мужчина расправился с обидчиком

В Уфе на улице Менделеева в среду, 10 июля, конфликт двух молодых людей закончился трагедией.

Со слов очевидцев, в районе «Конди» приятели стали выяснять отношения. В какой-то момент один из молодых людей набросился на оппонента с кулаками, требуя отдать якобы украденный им сотовый телефон. При этом оба выглядели нетрезвыми.

Удар в голову оказался фатальным — 27-летний пострадавший упал на землю и больше не встал. Фотографиями с места поделились свидетели случившегося в сообществе «БашДТП».

— Полиция приехала на вызов о том, что отобрали телефон, а там труп, — рассказал корреспонденту Ufa1 очевидец случившегося Фаниль.

Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.