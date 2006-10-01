В Шаранском районе прошел марийский танцевальный фестиваль «Ший кандра-2018»

В Шаранском районе республики, в деревне Куртутель Зириклинского сельского поселения прошел VI Межрайонный танцевальный фестиваль «Ший кандра-2018», который совпал с празднованием 235-летия деревни Куртутель.

В празднике приняли участие глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Ильгам Галин, председатель региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел марий» Павел Бикмурзин, заместитель председателя всемарийского совета Александр Гайсин, председатель местной общественной организации марийской национально-культурной автономии «Марий вий» – Альберт Минлин



Почетные гости присутствовали на открытии пруда в деревне, куда запустили живых рыб, посетили лучшие личные подворья сельчан, посмотрели презентацию выставки картин местного художника Валерия Шамсутдинова, прошли через символическую «Тропу счастья» — «Пиал корно».



Затем состоялась торжественная часть, был показан праздничный концерт на марийском и русском языках.



«Выражаю огромную благодарность всем, кто принимал участие в мероприятии, это очень красочный и колоритный фестиваль. Также поздравляю жителей с юбилейным днем деревни», — обратился к собравшимся Ильгиз Самигуллин.



Ильгам Галин также отметил хорошую организацию праздника.



Были вручены Почетные грамоты администрации района, благодарственные письма, подарок сельскому клубу от депутата – аудиоколонка.



Вечером, после концертной программы, под фанфары был вынесен большой торт и роздан всем гостям.



Праздник продолжил национальный марийский «Диин», сообщили в администрации муниципалитета.



Справка. Марийский праздник «Диин» на территории Шаранского района официально упоминается в документах начала 1930 годов как Ленинские кооперативные праздники. В документе отмечается, что с целью развития хозяйств, товарообмена между деревнями в Шаранском районе принято решение организовать выездную торговлю в деревнях по определенному графику. Только после Великой Отечественной войны празднику вернулось его первоначальное название.



Сейчас праздник «Диин» отмечается только на территории Шаранского района. На молодежном празднике идет торговля, организуются танцы, гулянья. Значительная доля марийских семей в деревнях знакомится именно в праздник «Диин». Начинается он в пятницу и заканчивается в воскресенье.

