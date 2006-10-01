В Башкирии школьникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 100 тысяч рублей

Министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова, подводя итоги прошедшей экзаменационной кампании в школах, заявила о специальной поощрительной мере для выпускников-стобалльников.
Те ребята, которые смогли сдать экзамен на 100 баллов, в течение года будут получать повышенную стипендию – за год сумму достигнет 100 тысяч рублей. При этом обязательным условием для получения денежного поощрения является обучения в одном из вузов республики.
К слову в Башкирии в этом году высший балл смогли набрать 54 школьника, то есть у каждого из них есть шанс получить матпомощь, при условия поступления в местный вуз. Хотя, безусловно, многие из этих умников и умниц уже давно выбрали место своей учебы в других городах страны. Кстати, башкирские чиновники переняли опыт выплаты денег за отличные результаты на экзаменах у коллег из Хабаровска. Правда, там годовая сумма денежного довольствия стобалльникам составляет 50 тысяч рублей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Те ребята, которые смогли сдать экзамен на 100 баллов, в течение года будут получать повышенную стипендию – за год сумму достигнет 100 тысяч рублей. При этом обязательным условием для получения денежного поощрения является обучения в одном из вузов республики.
К слову в Башкирии в этом году высший балл смогли набрать 54 школьника, то есть у каждого из них есть шанс получить матпомощь, при условия поступления в местный вуз. Хотя, безусловно, многие из этих умников и умниц уже давно выбрали место своей учебы в других городах страны. Кстати, башкирские чиновники переняли опыт выплаты денег за отличные результаты на экзаменах у коллег из Хабаровска. Правда, там годовая сумма денежного довольствия стобалльникам составляет 50 тысяч рублей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.