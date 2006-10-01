В Башкортостане подписи избирателей будут проверяться почерковедами

Сейчас в Башкортостане проходит подготовка к выборам в Госсобрание. Напомним, партиям необходима поддержка как минимум 15 тысяч жителей республики. Кандидатам в округах нужно меньше: от полутора и до двух тысяч подписей. Отметим, что подпись, поставленная от имени одного человека другим, считается недействительной.

Хайдар Валеев, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан: «Документы принимает и рассматривает рабочая группа, созданная при Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Туда включены кроме работников Центральной избирательной комиссии, членов Центральной избирательной комиссии также представители федеральных и республиканских органов власти, которые непосредственно этим занимаются. Предположим, Министерство внутренних дел, представители налоговой инспекции, представители регистрации. Они, естественно, дают нам полную информацию».

На сегодняшний день выдвинуто 37 кандидатов, из них 17 – самовыдвиженцы, остальные от партий. Этот этап завершится 21 июля. По итогам предыдущих выборов в Госдуму, Госсобрание и представительные органы муниципальных субъектов республики от сбора подписей освобождены 6 партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и российская экологическая партия «Зеленые». Они могут проводить агитацию сразу после открытия избирательных фондов.

Также разрешаются публикации в печатных изданиях. Все материалы должны быть изготовлены на территории России и только предприятиями, которые участвуют в избирательной кампании. Агитация в СМИ начинается 11 августа.