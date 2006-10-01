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    В Уфе парочка занялась сексом в машине прямо у здания администрации

    slavin Вчера, 11:20389
    В Уфе парочка занялась сексом в машине прямо у здания администрации

    На днях, 11 июля, в Уфе парочка занялась сексом в публичном месте – прямо около здания городской администрации по проспекту Октября. Утехи молодых снял на видео очевидец.

    Влюбленные находились в автомобиле. Их ничуть не смущало, что видят их все прохожие – стекла передних дверей были опущены.

    Напомним, на этой неделе в Уфе женщина закатила истерику на проезжей части. Абсолютно голая горожанка бросалась на людей и машины. Неадекватную женщину запечатлели на видео.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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