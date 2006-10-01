В Уфе парочка занялась сексом в машине прямо у здания администрации

На днях, 11 июля, в Уфе парочка занялась сексом в публичном месте – прямо около здания городской администрации по проспекту Октября. Утехи молодых снял на видео очевидец.

Влюбленные находились в автомобиле. Их ничуть не смущало, что видят их все прохожие – стекла передних дверей были опущены.

Напомним, на этой неделе в Уфе женщина закатила истерику на проезжей части. Абсолютно голая горожанка бросалась на людей и машины. Неадекватную женщину запечатлели на видео.