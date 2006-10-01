В Белорецком районе открыли мост через реку Нура

В Белорецком районе республики открыли мост через реку Нура. Торжественное событие было приурочено к 256-летию города Белорецка. В нём приняли участие глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов, глава администрации Белорецка Сергей Поляков, глава администрации Ломовский сельсовет Сергей Федоров и жители села Ломовка.

Ремонт моста через реку Нура был начат в июле 2017 года и завершен на два года раньше срока. Его проезжая часть включает две полосы движения шириной по три метра каждая, оснащена дорожными знаками и барьерным ограждением. Для пешеходов на мосту оборудован тротуар.



Владислав Миронов поблагодарил строителей подрядной организации ООО «Инженерные системы» из города Уфы за проделанную работу.



«Это очень значимое событие для наших жителей. Мост через реку Нура служит не только связующей нитью между селом и городом, но и открывает еще один объездной путь в город Белорецк. И, конечно же, возобновят свою работу маршрутные автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки», — сказал глава района.

Со словами благодарности от имени жителей перед собравшимися выступила председатель Совета ветеранов села Ломовка Зоя Мосалева, сообщили в администрации муниципалитета.