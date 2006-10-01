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    В Уфе пациент избил врача из-за отказа открывать больничный

    slavin Вчера, 12:16188
    В Уфе пациент избил врача из-за отказа открывать больничный

    В Уфе перед судом предстанет 33-летний житель города, который избил врача. Причиной такого поступка стал отказ медика открывать ему больничный лист.

    Нападение произошло в августе прошлого года. Обвиняемый, находясь в травмпункте больницы №21, ворвался в кабинет к травматологу-ортопеду и стал наносить удары по лицу и голове. Когда врач упал на пол, мужчина продолжил его избивать, а затем скрылся с места преступления.

    В прокуратуре отмечают, что ранее уфимец был судим за оскорбление сотрудников полиции, разбой и мошенничество. Уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью передано в Октябрьский районный суд Уфы.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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