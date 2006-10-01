Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Уфе построят многоэтажку для врачей и медработников

    slavin Вчера, 12:26192
    В Уфе построят многоэтажку для врачей и медработников

    В Башкирии для врачей построят многоэтажный дом. Горожане на публичных слушаниях одобрили проект планировки и межевания квартала в Орджоникидзевском районе рядом с детской больницей №17.

    В квартале между улицами Кулибина, Дмитрия Донского и Свободы помимоглавного здания ГКДБ находится аварийная постройка. Раньше это был лечебный корпус, но сейчас здание не используется.
    Авторы проекта предлагают снести это здание, а на его месте построить новый 5-6-этажный лечебный корпус с лабораторией.

    Кроме того, на пересечении улиц Донского и Кулибина хотят возвести жилой дом. Это будет двухсекционный дом высотой 12 и 16 этажей для врачей и сотрудников детской больницы. Высотку намерены построить рядом с существующим 10-этажным жилым домом и объединить их в единый комплекс с подземной парковкой.


    Источник: http://ufatime.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Уфа

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus