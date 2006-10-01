Накануне министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова с рабочим визитом посетила Кигинский район. В рамках поездки она провела выездной приём граждан и посетила учреждения культуры района.
В ходе приема граждан обсуждались вопросы, касающиеся перспективы строительства зданий сельских домов культуры в селах Арсланово и Нижние Киги, проблемы размещения детской школы искусств, обновления музыкальных инструментов и другие. Руководитель ведомства внимательно выслушала каждого из обратившихся, по отдельным обращениям были даны соответствующие поручения, решение вопросов взято на контроль.
После проведенного приема граждан Амина Ивниевна совместно с главой администрации района Шамилем Мухаметдиновым побывала в детской музыкальной школе с. Верхние Киги, где ознакомилась с достижениями учреждения и его материально-технической базой, сельские дома культуры сел Арсланово и Нижние Киги, посетила районный историко-краеведческий музей, где осмотрела представленные экспозиции.
Источник: https://sterlegrad.ru/
В ходе приема граждан обсуждались вопросы, касающиеся перспективы строительства зданий сельских домов культуры в селах Арсланово и Нижние Киги, проблемы размещения детской школы искусств, обновления музыкальных инструментов и другие. Руководитель ведомства внимательно выслушала каждого из обратившихся, по отдельным обращениям были даны соответствующие поручения, решение вопросов взято на контроль.
После проведенного приема граждан Амина Ивниевна совместно с главой администрации района Шамилем Мухаметдиновым побывала в детской музыкальной школе с. Верхние Киги, где ознакомилась с достижениями учреждения и его материально-технической базой, сельские дома культуры сел Арсланово и Нижние Киги, посетила районный историко-краеведческий музей, где осмотрела представленные экспозиции.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Кигинский район