Детский клуб, чьи воспитанники застряли на водопаде Атыш, накажет прокуратура

Прокуратура Демского района просит привлечь к дисциплинарной ответственности организаторов турпохода, в котором 12 детям понадобилась помощь спасателей. Представители надзорного ведомства требуют у администрации принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

— Согласно данным проверки, тренер и руководство детского клуба не уведомили подразделение МЧС о запланированном походе с детьми, о его длительности и маршруте передвижения. А этого требует закон, иначе жизнь ребят подвергается опасности, — разъяснили в республиканской прокуратуре.



Группа туристов из 12 подростков и двух тренеров детского клуба отправились в поход 6 июля. Во время посещения водопада Атыш 9 июля ребята не смогли перебраться к месту стоянки вброд: поднялся уровень Инзера. Ребятам понадобилась помощь спасателей. Сотрудники МЧС переправили туристов на берег на катамаранах. К счастью, никто не пострадал. 10 июля дети вернулись на электричке домой.

