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    В Башкирии в новом учебном году молодые учителя, вернувшиеся преподавать в сельские школы, получат по 200 тысяч рублей

    slavin Вчера, 13:51160
    В Башкирии в новом учебном году молодые учителя, вернувшиеся преподавать в сельские школы, получат по 200 тысяч рублей
    В Башкортостане в новом учебном году 30 молодых учителей, которые приедут преподавать в сельские школы, получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, для них предусмотрены надбавки, сообщила министр образования РБ Гульназ Шафикова в ходе пресс-конференции по итогам ЕГЭ.

    Говоря о поощрении учителей, подготовивших в этом году стобалльников, глава ведомства сообщила, что по предложению муниципалитетов они могу быть представлены к ведомственным и государственным наградам. А начиная со следующего года все учителя, участвующие в проведении государственной итоговой аттестации, будут получать за это компенсацию.

    Самих стобалльников будут поощрять вузы. Понимая, что лучшие абитуриенты уезжают учиться в московские, петербургские и другие вузы, в этом году каждый университет республики предусмотрел повышенные стипендии школьникам, набравшим наивысший балл на ЕГЭ, и высокобалльникам. Единственное условие — поступить надо в вуз Башкирии, тогда повышенная стипендия первокурснику гарантирована. Ее размер каждый вуз определяет самостоятельно, но в среднем речь идет о 10 тысячах рублей ежемесячно.

    В прошлом году в высшие учебные заведения республики поступили 66% абитуриентов. Как отметила Гульназ Шафикова, главное, не то, чтобы дети учились в Башкирии. А то, чтобы после учебы они возвращались на малую родину работать. В этом направлении работа ведется, в том числе и с работодателями.



    Источник: http://www.bashinform.ru/
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