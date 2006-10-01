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    В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры

    slavin Вчера, 13:51127
    В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры
    15 июля с 12 до 16 часов в парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина пройдёт фестиваль индийской культуры.

    В программе праздника запланированы выступления танцевальных коллективов, в 12.30 - театральное представление театра «Матхур» из Москвы, в 13.30 – выступление группы «Дивьяроса» из Екатеринбурга.

    В рамках фестиваля состоятся мастер-классы для детей по мехенди, шествие колесницы по парку, угощение гостей праздника традиционными индийскими сладостями.
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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    Метки: Стерлитамак

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