В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры

15 июля с 12 до 16 часов в парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина пройдёт фестиваль индийской культуры.
В программе праздника запланированы выступления танцевальных коллективов, в 12.30 - театральное представление театра «Матхур» из Москвы, в 13.30 – выступление группы «Дивьяроса» из Екатеринбурга.
В рамках фестиваля состоятся мастер-классы для детей по мехенди, шествие колесницы по парку, угощение гостей праздника традиционными индийскими сладостями.
Источник: https://sterlegrad.ru/
В программе праздника запланированы выступления танцевальных коллективов, в 12.30 - театральное представление театра «Матхур» из Москвы, в 13.30 – выступление группы «Дивьяроса» из Екатеринбурга.
В рамках фестиваля состоятся мастер-классы для детей по мехенди, шествие колесницы по парку, угощение гостей праздника традиционными индийскими сладостями.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Стерлитамак