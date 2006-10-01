В Башкирии выбрали лучших кумысоделов





На конкурсе было представлено нескольких десятков видов этого продукта. Жюри оценивало упаковку кумыса, его органолептические качества, а также теоретические знания кумысоделов. Параллельно гостей ожидала зрелищная концертная программа, игры и спортивные состязания.



В итоге, победителем конкурса признали ООО «Ирандык» Абзелиловского района. Хозяйству достался главный приз конкурса — сертификат на отдых в санатории «Юматово». Почетное второе место занял Уфимский конезавод №119, третье — КФХ Байгужина А. А. из Хайбуллинского района.



Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ, впервые на конкурсе определили победителей и призеров в номинации «Приз зрительских симпатий». Гости пробовали напиток (имя производителя не раскрывалось) и ставили баллы. Здесь лучшим был признан кумыс индивидуального предпринимателя Зили Юсуповой из Чишминского района. На втором месте — победитель прошлого года санаторий «Юматово», на третьем — ООО «Казмаш» из Абзелиловского района.

Источник: Лучший кумыс Башкирии делают в Абзелиловском районе. Это выяснилось в ходе тринадцатого по счету конкурса кумысоделов республики. Санаторий «Юматово», в котором уже давно применяют национальный напиток при лечении своих пациентов, принял участников соревнований в качестве победителя прошлого года.На конкурсе было представлено нескольких десятков видов этого продукта. Жюри оценивало упаковку кумыса, его органолептические качества, а также теоретические знания кумысоделов. Параллельно гостей ожидала зрелищная концертная программа, игры и спортивные состязания.В итоге, победителем конкурса признали ООО «Ирандык» Абзелиловского района. Хозяйству достался главный приз конкурса — сертификат на отдых в санатории «Юматово». Почетное второе место занял Уфимский конезавод №119, третье — КФХ Байгужина А. А. из Хайбуллинского района.Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ, впервые на конкурсе определили победителей и призеров в номинации «Приз зрительских симпатий». Гости пробовали напиток (имя производителя не раскрывалось) и ставили баллы. Здесь лучшим был признан кумыс индивидуального предпринимателя Зили Юсуповой из Чишминского района. На втором месте — победитель прошлого года санаторий «Юматово», на третьем — ООО «Казмаш» из Абзелиловского района.Источник: http://i-gazeta.com/

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