В Башкирии действует комендантский час для несовершеннолетних

В соответствии с законом Республики Башкортостан от 14.07.2010 №294-з «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан» в нашей республике установлено «ночное время» — с 22.00 до 06.00 — когда в общественных местах не допускается нахождение несовершеннолетних граждан в возрасте до 17 лет без сопровождения родителей или их законных представителей. В летний период «ночное время» уменьшается на два часа: так, с 1 мая по 30 сентября не допускается нахождение несовершеннолетних в общественных местах с 24.00 до 06.00. Об этом напомнили специалисты пресс-службы администрации Уфы.
Общественным местом считаются улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, парки, скверы, предприятия торговли и общественного питания, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах (лифты, подъезды), общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты, кладбища и др.
Ограничения не распространяются на несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет, если их нахождение на улице, в парке, сквере, на территории и в помещении вокзала, речного порта, аэропорта, связано с совершением ребенком поездки в иной населенный пункт, при наличии документа, удостоверяющего личность ребенка, и проездного документа.
— Если несовершеннолетний будет задержан сотрудниками полиции, к административной ответственности будут привлечены родители несовершеннолетнего или лица их заменяющие (законные представители) по ст. 5.35 КоАП РФ. Должностными лицами на родителя или законного представителя составляется административный протокол, который направляется в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства для его рассмотрения, — напоминают специалисты.
Источник: http://i-gazeta.com/
Общественным местом считаются улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, парки, скверы, предприятия торговли и общественного питания, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах (лифты, подъезды), общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты, кладбища и др.
Ограничения не распространяются на несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет, если их нахождение на улице, в парке, сквере, на территории и в помещении вокзала, речного порта, аэропорта, связано с совершением ребенком поездки в иной населенный пункт, при наличии документа, удостоверяющего личность ребенка, и проездного документа.
— Если несовершеннолетний будет задержан сотрудниками полиции, к административной ответственности будут привлечены родители несовершеннолетнего или лица их заменяющие (законные представители) по ст. 5.35 КоАП РФ. Должностными лицами на родителя или законного представителя составляется административный протокол, который направляется в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства для его рассмотрения, — напоминают специалисты.
Источник: http://i-gazeta.com/
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