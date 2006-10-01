В башкирском Приютово 46 семей получили новое жилье

В рамках Республиканской адресной программы по переселению из аварийного жилья в поселке Приютово 46 семей получили новые квартиры. За последнюю пятилетку в районе построено семь новых многоквартирных домов для переселенцев из ветхого фонда, из них четыре находятся в Приютово, сообщили в администрации Белебеевского района.

«У новоселов – разные судьбы, а мечта была одна – жить в хороших условиях. Так, Елена и Марат Валиахмедовы купили квартиру в старом доме на улице Куйбышева 16 лет назад, Венеру Вахитову более 30 лет назад супруг привез в дом на улице Маяковского. Виль Ахметов получил квартиру на улице Школьной, приехав на освоение нефтяного месторождения в 1953 году», — рассказали о новоселах в муниципалитете.





