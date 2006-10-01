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    В башкирском Приютово 46 семей получили новое жилье

    slavin Вчера, 20:1991
    В башкирском Приютово 46 семей получили новое жилье
    В рамках Республиканской адресной программы по переселению из аварийного жилья в поселке Приютово 46 семей получили новые квартиры. За последнюю пятилетку в районе построено семь новых многоквартирных домов для переселенцев из ветхого фонда, из них четыре находятся в Приютово, сообщили в администрации Белебеевского района.

    «У новоселов – разные судьбы, а мечта была одна – жить в хороших условиях. Так, Елена и Марат Валиахмедовы купили квартиру в старом доме на улице Куйбышева 16 лет назад, Венеру Вахитову более 30 лет назад супруг привез в дом на улице Маяковского. Виль Ахметов получил квартиру на улице Школьной, приехав на освоение нефтяного месторождения в 1953 году», — рассказали о новоселах в муниципалитете.



    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Приютово

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