Новый модульный ФАП в Краснокамском районе уже требует ремонта

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Ашит Краснокамского района требует ремонта. Об этом заявил депутат Курултая Ильгам Галин.
По словам чиновника, ФАП построили очень небрежно и не продумано.
«Видимо, и на этом социально важном объекте исполнители работ решили максимально сэкономить. Несущая рама и столбы забора оказались не покрашены. Ржавые столбы забора не закреплены в лунках. Нет бетонного или другого бутования. Обсыпка гравием территории выполнена небрежно и некачественно. В грунте зияют пустоты от земляных работ. Заземляющий контур не закончен. Шамбо также не обустроено», – сообщил депутат.
Источник: http://ufacitynews.ru/
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Метки: Краснокамский район