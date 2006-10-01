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    Новый модульный ФАП в Краснокамском районе уже требует ремонта

    slavin Вчера, 12:10109
    Новый модульный ФАП в Краснокамском районе уже требует ремонта

    Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Ашит Краснокамского района требует ремонта. Об этом заявил депутат Курултая Ильгам Галин.

    По словам чиновника, ФАП построили очень небрежно и не продумано.

    «Видимо, и на этом социально важном объекте исполнители работ решили максимально сэкономить. Несущая рама и столбы забора оказались не покрашены. Ржавые столбы забора не закреплены в лунках. Нет бетонного или другого бутования. Обсыпка гравием территории выполнена небрежно и некачественно. В грунте зияют пустоты от земляных работ. Заземляющий контур не закончен. Шамбо также не обустроено», – сообщил депутат.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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    Метки: Краснокамский район

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