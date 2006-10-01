Преступники выкрали из храма в Чишмах золотые и серебряные кресты, украшения и 5 литров «Кагора»

В ночь с 9 на 10 июля преступник проник в храм Успения, который находится в Чишмах через незапертое окно.



Воришка унес с собой золотые и серебряные кресты, украшения, благовония, ладанки и 5 литров «Кагора». Общий ущерб, причиненный храму, составил более 230 тысяч рублей.



Как рассказал Ufa1 источник, сотрудники полиции изъяли с места происшествия отпечатки пальцев и обуви, ведется поиск преступника. Силовики подозревают в краже уроженца Оренбурга.

Приметы: на вид 55–60 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, глаза темные, волосы русые, прямые, уши прилегающие.

Был одет в черные джинсы и серую футболку.

Всем, кто располагает информацией, просьба звонить по телефонам: 8 (34797) 2-12-00, 2-09-62.

