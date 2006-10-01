Студенты уфимского вуза смогут получать стипендию до 25 тысяч рублей

Студенты, поступившие на первый курс в УГНТУ, могут претендовать на повышенные стипендии. Суммы выплат достигают 25 тысяч рублей в месяц.

На стипендию в 25 тысяч рублей могут рассчитывать победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, 7 тысяч рублей – первокурсники, набравшие по трем предметам ЕГЭ от 270 баллов. Если абитуриент набрал выше 250 баллов, ему полагаются ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей, а если при этом один из результатов ЕГЭ более 95 баллов, он сможет получать 10 тысяч рублей.

Напомним, повышенные стипендии за победы в олимпиадах или хорошие баллы ЕГЭ есть и в БашГУ, однако суммы выплат там значительно меньше.