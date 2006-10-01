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    В Башкирии с 1 августа изменится расписание пригородных поездов

    slavin Вчера, 17:13138
    В Башкирии с 1 августа изменится расписание пригородных поездов
    В Башкирии с 1 августа изменится расписание пригородных поездов — на информационных табло будет указываться местное время отправления, прибытия и следования электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

    АО «Башкортостанская ППК» просит пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и внимательно следить за изменениями в расписании движения пригородных поездов. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте транспортной компании, в мобильном приложении «Пригород», на информационных стендах на вокзалах и остановочных пунктах, находящихся в зоне ответственности ППК, а также в региональных СМИ.
    Источник: http://i-gazeta.com/
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