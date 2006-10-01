В Башкирии с 1 августа изменится расписание пригородных поездов

Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание ЕГЭ-2015

Первый экзамен в 2015 году напишут в феврале: ЕГЭ по географии и русскому языку для выпускников прошлых лет, которые хотят поступить в вузы, и 11-классников, которые хотят сдать закончившуюся в десятом классе программу по географии, впервые в этом году назначен на зиму. Для его проведения выбрана суббота, 14 февраля.