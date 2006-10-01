На трассе в Благовещенском районе продавали рыбу, зараженную кишечной палочкой

По требованию Башкирского природоохранного межрайонного прокурора региональное Управление Роспотребнадзора проверило рыбный рынок на 68 км трассы Уфа-Янаул в Благовещенском районе, где торговали сомнительной размороженной рыбой под видом свежей.

Роспотребнадзор подтвердил, что 2 предпринимателя выдавали за пойманную в Бирском районе рыбу, привезённую из Астраханской области и Удмуртии. Продавцы много раз размораживали продукт, реализовывали просроченный товар и использовали неточные весы

Пробы рыбной продукции показали, что она небезопасна. В щуке обнаружена кишечная палочка, а проба, взятая с карпа, показала превышение нормируемых значений по микробам в 360 раз.

На бизнесменов составлены административные протоколы по статьям:

«Нарушение продавцом требований технических регламентов»;«Нарушение правил продажи отдельных видов товаров»;«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

Часть материалов направлена в Благовещенский райсуд. Там рассмотрят вопрос о приостановлении предпринимательской деятельности. А материалы о представлявшей опасность рыбе и коммерсанте, который ее продавал, направлены в следственные органы. Будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».