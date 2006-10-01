На трассе в Благовещенском районе продавали рыбу, зараженную кишечной палочкой

Роспотребнадзор подтвердил, что 2 предпринимателя выдавали за пойманную в Бирском районе рыбу, привезённую из Астраханской области и Удмуртии. Продавцы много раз размораживали продукт, реализовывали просроченный товар и использовали неточные весы
Пробы рыбной продукции показали, что она небезопасна. В щуке обнаружена кишечная палочка, а проба, взятая с карпа, показала превышение нормируемых значений по микробам в 360 раз.
На бизнесменов составлены административные протоколы по статьям:
«Нарушение продавцом требований технических регламентов»;
«Нарушение правил продажи отдельных видов товаров»;
«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.
Часть материалов направлена в Благовещенский райсуд. Там рассмотрят вопрос о приостановлении предпринимательской деятельности. А материалы о представлявшей опасность рыбе и коммерсанте, который ее продавал, направлены в следственные органы. Будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».
Источник: https://gtrk.tv/
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