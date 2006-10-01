В Учалинском районе установили памятник золотодобытчикам

Село Миндяк в Учалинском районе по праву считается центром золотодобычи в Башкирии. История его возникновения неразрывно связана с разработками месторождений этого драгоценного металла. С 1872-го и до 1917 года в районе нынешнего села на берегах рек Николаевка, Миндяк, озера Миссели работали 19 приисков, золотоносные месторождения разрабатывались мелкими золотопромышленниками, в том числе французскими. В 1927 году здесь была построена амальгамационная фабрика с бегунной чашей, запитанной от локомобиля мощностью 20 лошадиных сил, на северной стороне озера Миссели. В начале 1930-х годов было открыто «Благодатное» месторождение золота в лиственнитовых породах, созданы Миндякский рудник в составе треста «Башзолото», Миндякское приисковое управление. В 1936 году началось строительство фабрики с законченным циклом обработки руды, которая вступила в эксплуатацию в 1938 году. С тех пор началось интенсивное строительство в центре Миндяка объектов соцкультбыта. Именно 1938 год и считается годом основания села.

Рудник продолжал работать, давать стране драгоценный металл, здесь трудились в основном женщины и дети. Для работы электросиловой станции фабрики было необходимо топливо — торф, его также добывали своими силами женщины и подростки, в сезон заготавливалось до 16 тысяч тонн торфа на двух торфяных болотах: Рафиковском и Куш-Ташском. Миндякцы выдержали, трудились и на руднике, и отправляли многочисленные посылки солдатам на фронт. В 1943 году за перевыполнение плана по добыче золота рудник был награжден переходящим Красным Знаменем Государственного комитета обороны. А в честь трудового подвига тружеников тыла несколько лет назад был открыт памятник в селе Рафиково.



В 1960-х в селе были открыты музыкальная школа, четыре библиотеки, пожарная часть, опорный участок, ветеринарная служба, Миндякская геолого-разведочная партия, ремонтно-строительный цех, энергоцех, комбинат бытового обслуживания, детский сад, горноспасательная часть. Основными же предприятиями рудника являлись шахта и фабрика, которые, к сожалению, в 1990-е годы были закрыты.



Сегодня население села Миндяк — 4,5 тысячи человек. Здесь действуют две средние общеобразовательные школы, детский сад, сельский многофункциональный Дом культуры, библиотека, Миндякская участковая больница, фельдшерско-акушерский пункт, детская школа искусств, автостанция, ветеринарный участок, почтовое отделение, участок полиции, аптека, автозаправка, работают предприятия сферы малого и среднего бизнеса.



Торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию села Миндяк, состоялись на стадионе. С праздником поздравили сельчан глава администрации района Фарит Давлетгареев, депутат Госсобрания — Курултая РБ, уроженец Миндяка Рим Габдуллин.



На празднике чествовали и долгожителей села — Илью Шеметова, Зугру Мухамедьярову, Марию Жигалеву, юбиляров семейной жизни — чету Гайнетдиновых и Губайдуллиных, и самых юных миндякцев, появившихся на свет в юбилейный год. Свои концертные номера односельчанам подарили местные артисты и творческие коллективы. Желающие смогли принять участие в спортивных состязаниях.



Одним из самых значимых событий юбилейных торжеств стало открытие памятника шахтерам-золотодобытчикам. Он изготовлен руками сотрудников сельского совета, им помогали неравнодушные жители села. Инициаторы установки памятника нашли самую настоящую вагонетку, которая в свое время перевезла немало тонн руды, установили ее на рельсах, наполнили рудой, покрасили, рядом соорудили цветники. Так появился еще один культурный объект в Миндяке — как символ памяти многих поколений жителей легендарного села, сообщили в администрации Учалинского района.