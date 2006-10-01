В Стерлитамаке по городу раскидали тысячи лотерейных билетов

Курьезный инцидент произошел в городе Стерлитамак. Сегодня местные жители обнаружили необычную находку: в коробках лежали лотерейные билеты.

«На Ибрагимова, 2, детвора играет в лотерейные билеты из "мусорки"! Что происходит то? Почему билеты выкидывают?»,- подписал пост местный житель.

Фотографии ненужных лотерейных билетов попали в социальные сети. В комментариях к посту пользователи предположили, что у билетов вышел срок годности, из-за этого они оказались на улице.

«У меня бабушка работает там, они в определенные дни списывают билеты и относят их начальству»,- написала под постом жительница Стерлитамака.