В Стерлитамаке по городу раскидали тысячи лотерейных билетов

Курьезный инцидент произошел в городе Стерлитамак. Сегодня местные жители обнаружили необычную находку: в коробках лежали лотерейные билеты.
«На Ибрагимова, 2, детвора играет в лотерейные билеты из "мусорки"! Что происходит то? Почему билеты выкидывают?»,- подписал пост местный житель.
Фотографии ненужных лотерейных билетов попали в социальные сети. В комментариях к посту пользователи предположили, что у билетов вышел срок годности, из-за этого они оказались на улице.
«У меня бабушка работает там, они в определенные дни списывают билеты и относят их начальству»,- написала под постом жительница Стерлитамака.
Фото: социальные сети.
Источник: https://bash.news/
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