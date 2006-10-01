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    В Стерлитамаке по городу раскидали тысячи лотерейных билетов

    slavin Вчера, 18:57152
    В Стерлитамаке по городу раскидали тысячи лотерейных билетов

    Курьезный инцидент произошел в городе Стерлитамак. Сегодня местные жители обнаружили необычную находку: в коробках лежали лотерейные билеты.

    «На Ибрагимова, 2, детвора играет в лотерейные билеты из "мусорки"! Что происходит то? Почему билеты выкидывают?»,- подписал пост местный житель.


    В Стерлитамаке по городу раскидали тысячи лотерейных билетов


    Фотографии ненужных лотерейных билетов попали в социальные сети. В комментариях к посту пользователи предположили, что у билетов вышел срок годности, из-за этого они оказались на улице.


    «У меня бабушка работает там, они в определенные дни списывают билеты и относят их начальству»,- написала под постом жительница Стерлитамака.


    Фото: социальные сети.
    Источник: https://bash.news/

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    Метки: Стерлитамак

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