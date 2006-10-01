Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Уфе введут штрафы за шум на новой Набережной

    slavin Вчера, 21:5173
    В Уфе введут штрафы за шум на новой Набережной
    На новой Набережной в Уфе будут штрафовать за шум. Теперь эту местность станут патрулировать полицейские. Что, надо признать, весьма актуально, ведь объект ещё не достроен, но отдыхающие уже буквально утопили часть набережной в мусоре. Анвар Аслямов продолжит тему.


    На теплоходе музыка не играет. Она играет на берегу новой уфимской набережной. Из автомобилей, владельцы которых, видимо, таким оригинальным способом тестируют аудиосистему. А заодно — нервы окружающих. Преимущественно пустая в дневное время, вечером эта территорий преображается. Здесь появляются десятки машин и сотни отдыхающих.


    Здесь готовят шашлыки, сдают в аренду кальяны и распивают спиртное. И почти везде человек оставляет свой след.


    Присматривать за порядком приходится не только на своей территории, но и на площадке вокруг, делится администратор летнего кафе Эдуард Ахметов. За сутки набирается по 7, а иногда и по 8 мешков мусора.


    Уровнем выше проводят тренировки конькобежцы. Правда, летом, они катаются на роликах — говорят, качество асфальта для занятий идеальное. А вот отношение горожан к чистоте набережной — напротив. И это при том, что здесь уже установлены мусорные баки.


    Красиво — будет. И пример дизайнерского решения есть. На данный момент работы идут с опережением графика.


    Вот только безопасной открытую часть набережной пока сложно назвать — торчащая арматура, высокие парапеты, отсутствие перил и заборов. Все эти недочёты строителям предстоит исправить в ближайшее время. Но, чтобы объект приобрёл благоустроенный вид, задуматься должны и сами отдыхающие.


    Источник: https://gtrk.tv/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Уфа

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Медики уфимской клиники БГМУ провели сложнейшую операцию по удалению грыжи ...
      Само хирургическое вмешательство транслировалось онлайн для семинара по фаст-трэк хирургии. Грыжа пищевода – заболевание коварное, на симптомы которого  - изжогу, боль, икоту и отрыжку - редко обращают внимание. 
    • Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реконструкции набережной реки Белой
      1 июня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом строительства инженерных сооружений берегоукрепления набережной реки Белая. Этот значимый для города объект включен в перечень юбилейных строек к 100-летию образования республики. Создание набережной включает в себя строительство гидротехнических сооружений и автодороги, а также последующее благоустройство территории.
    • Выпускной-2018: сколько стоит школьный бал?
      В этом году со школой попрощается более 18 тысяч одиннадцатиклассников. Подростки готовятся к выпускному балу. А их родители говорят, ради счастья детей не жалко никаких денег. Так сколько же в этом году будет стоить торжество? Средний индекс выпускного подсчитала Ирина Швец.
    • В Башкирии 5% всех преступлений – экономические
      Такие данные привел исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Уфе, подполковник полиции Ильгиз Байсурин на очередном оперативном совещании по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью
    • Набережную Уфы будет охранять специально созданная организация
      В Уфе для охраны и содержания набережной создадут специальную организацию. Такое поручение дал глава Башкирии Рустэм Хамитов.
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus