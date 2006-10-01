В Уфе введут штрафы за шум на новой Набережной

На новой Набережной в Уфе будут штрафовать за шум. Теперь эту местность станут патрулировать полицейские. Что, надо признать, весьма актуально, ведь объект ещё не достроен, но отдыхающие уже буквально утопили часть набережной в мусоре. Анвар Аслямов продолжит тему.

На теплоходе музыка не играет. Она играет на берегу новой уфимской набережной. Из автомобилей, владельцы которых, видимо, таким оригинальным способом тестируют аудиосистему. А заодно — нервы окружающих. Преимущественно пустая в дневное время, вечером эта территорий преображается. Здесь появляются десятки машин и сотни отдыхающих.

Здесь готовят шашлыки, сдают в аренду кальяны и распивают спиртное. И почти везде человек оставляет свой след.

Присматривать за порядком приходится не только на своей территории, но и на площадке вокруг, делится администратор летнего кафе Эдуард Ахметов. За сутки набирается по 7, а иногда и по 8 мешков мусора.

Уровнем выше проводят тренировки конькобежцы. Правда, летом, они катаются на роликах — говорят, качество асфальта для занятий идеальное. А вот отношение горожан к чистоте набережной — напротив. И это при том, что здесь уже установлены мусорные баки.

Красиво — будет. И пример дизайнерского решения есть. На данный момент работы идут с опережением графика.

Вот только безопасной открытую часть набережной пока сложно назвать — торчащая арматура, высокие парапеты, отсутствие перил и заборов. Все эти недочёты строителям предстоит исправить в ближайшее время. Но, чтобы объект приобрёл благоустроенный вид, задуматься должны и сами отдыхающие.