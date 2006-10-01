Хамитов посоветовал силовикам «усилить давление» на мошенников долевого строительства

Глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил правоохранителям «реагировать быстро и бескомпромиссно там, где действия застройщика носят криминальный характер». По словам руководителя республики, «вопрос с дольщиками находится на особом контроле президента Российской Федерации и каждый регион до 1 октября должен будет отчитаться перед главой государства о проделанной работе, в том числе о том, как работают правоохранительные структуры».
Об этом г-н Хамитов заявил на постоянном координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике, посвященного проблемам обманутых дольщиков.
- У нас с вами есть примеры, когда некоторые члены таких структур, которые воровали деньги у людей, были осуждены, - рассказал Рустэм Закиевич. - Но через небольшой промежуток времени они опять на свободе и продолжают заниматься тем же самым – сбором денег. В частности, такая ситуация произошла в Стерлитамаке. Все знают фамилию этого человека. Вот так на сегодняшний день устроен мир в этой части: 200 миллионов рублей «увёл», а через год уже вышел на свободу и продолжает заниматься опять же участием в долевом строительстве. Это просто недопустимо.
Глава РБ уверен, что «в первую очередь надо добиваться, чтобы недобросовестные застройщики в полном объёме возмещали гражданам причинённый ущерб».
- Граждане ждут от нас действенной помощи, - сказал он. - Надо детально разбираться по каждому дому и застройщику, принимать решения. Понятно, что есть объективные причины, связанные с осложнением ситуации в строительной отрасли, на рынке жилья. Но в ряде городов опять просматриваются мошеннические схемы. Поэтому нам нельзя ни в коем случае снижать обороты. Наоборот, мы должны усиливать давление по всем направлениям своей деятельности в этой части. Люди страдают ни за что – в том числе из-за непрофессионализма муниципалитетов, проверяющих структур, органов республиканской власти, не говоря уже о застройщиках.
Рустэм Хамитов сообщил, что «несмотря на принимаемые меры, пока мы видим, что улучшений в этих делах нет».
- У меня сейчас почти на каждой стройке есть свои корреспонденты, которые оценивают ситуацию фактически в режиме онлайн, еженедельно мне пишут о том, что происходит на этих объектах, - проинформировал он. - Я знаю, что там происходит – пока ничего хорошего. Сказать, что мы переломили ситуацию, мы не можем. У нас самые проблемные территории – это город Уфа, Уфимский район, Иглинский район, который тоже, к сожалению, выходит на лидирующие позиции в этом вопросе, Стерлитамак.
Руководитель республики рассказал, что ежедневно знакомится с жалобами дольщиков.
- Больше всего жалоб поступает на компанию «КилСтройИнвест», которая строила жилой комплекс «Миловский парк», стерлитамакские «Башстрой», «Единую Торгово-Закупочную Компанию», - перечислил он. - Также приходят десятки обращений по ситуации в жилых комплексах «Байрам» в Иглино, «Новобулгаково», «Серебряный ручей» в Дёмском районе Уфы. В число проблемных городов вошли Нефтекамск, Ишимбай и Благовещенск.
Также, по мнению г-на Хамитова, остаются проблемы с вводом в эксплуатацию уже сданных домов.
- Администрациям муниципалитетов нужно активнее работать с населением в части создания товариществ собственников жилья, - посоветовал он. - ТСЖ способны облегчить решение многих вопросов, в том числе в части оформления разрешительной документации, устранения недоделок, ввода жилых домов в эксплуатацию и управления ими.
Рустэм Хамитов полагает, что «сейчас жилищное строительство в целом переживает не лучшие времена».
- За первое полугодие ввод жилья сократился почти на 15 процентов, - посетовал он. - В наибольшей степени снизилось возведение именно многоэтажных домов. Индивидуальное строительство тоже сокращается, но не так активно. Так что по многоэтажным домам, там, где тема обманутых дольщиков присутствует, проблемы остаются.
Напомним, в Башкортостане в реестр обманутых дольщиков включены 2014 человек, а 5722 граждан могу стать пострадавшими, так как нарушены сроки выполнения обязательств по передаче им квартир. Всего в республике 95 «проблемных» строек, а за минувший год сдано только пять домов-долгостроев - квартиры получили 276 семей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Об этом г-н Хамитов заявил на постоянном координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике, посвященного проблемам обманутых дольщиков.
- У нас с вами есть примеры, когда некоторые члены таких структур, которые воровали деньги у людей, были осуждены, - рассказал Рустэм Закиевич. - Но через небольшой промежуток времени они опять на свободе и продолжают заниматься тем же самым – сбором денег. В частности, такая ситуация произошла в Стерлитамаке. Все знают фамилию этого человека. Вот так на сегодняшний день устроен мир в этой части: 200 миллионов рублей «увёл», а через год уже вышел на свободу и продолжает заниматься опять же участием в долевом строительстве. Это просто недопустимо.
Глава РБ уверен, что «в первую очередь надо добиваться, чтобы недобросовестные застройщики в полном объёме возмещали гражданам причинённый ущерб».
- Граждане ждут от нас действенной помощи, - сказал он. - Надо детально разбираться по каждому дому и застройщику, принимать решения. Понятно, что есть объективные причины, связанные с осложнением ситуации в строительной отрасли, на рынке жилья. Но в ряде городов опять просматриваются мошеннические схемы. Поэтому нам нельзя ни в коем случае снижать обороты. Наоборот, мы должны усиливать давление по всем направлениям своей деятельности в этой части. Люди страдают ни за что – в том числе из-за непрофессионализма муниципалитетов, проверяющих структур, органов республиканской власти, не говоря уже о застройщиках.
Рустэм Хамитов сообщил, что «несмотря на принимаемые меры, пока мы видим, что улучшений в этих делах нет».
- У меня сейчас почти на каждой стройке есть свои корреспонденты, которые оценивают ситуацию фактически в режиме онлайн, еженедельно мне пишут о том, что происходит на этих объектах, - проинформировал он. - Я знаю, что там происходит – пока ничего хорошего. Сказать, что мы переломили ситуацию, мы не можем. У нас самые проблемные территории – это город Уфа, Уфимский район, Иглинский район, который тоже, к сожалению, выходит на лидирующие позиции в этом вопросе, Стерлитамак.
Руководитель республики рассказал, что ежедневно знакомится с жалобами дольщиков.
- Больше всего жалоб поступает на компанию «КилСтройИнвест», которая строила жилой комплекс «Миловский парк», стерлитамакские «Башстрой», «Единую Торгово-Закупочную Компанию», - перечислил он. - Также приходят десятки обращений по ситуации в жилых комплексах «Байрам» в Иглино, «Новобулгаково», «Серебряный ручей» в Дёмском районе Уфы. В число проблемных городов вошли Нефтекамск, Ишимбай и Благовещенск.
Также, по мнению г-на Хамитова, остаются проблемы с вводом в эксплуатацию уже сданных домов.
- Администрациям муниципалитетов нужно активнее работать с населением в части создания товариществ собственников жилья, - посоветовал он. - ТСЖ способны облегчить решение многих вопросов, в том числе в части оформления разрешительной документации, устранения недоделок, ввода жилых домов в эксплуатацию и управления ими.
Рустэм Хамитов полагает, что «сейчас жилищное строительство в целом переживает не лучшие времена».
- За первое полугодие ввод жилья сократился почти на 15 процентов, - посетовал он. - В наибольшей степени снизилось возведение именно многоэтажных домов. Индивидуальное строительство тоже сокращается, но не так активно. Так что по многоэтажным домам, там, где тема обманутых дольщиков присутствует, проблемы остаются.
Напомним, в Башкортостане в реестр обманутых дольщиков включены 2014 человек, а 5722 граждан могу стать пострадавшими, так как нарушены сроки выполнения обязательств по передаче им квартир. Всего в республике 95 «проблемных» строек, а за минувший год сдано только пять домов-долгостроев - квартиры получили 276 семей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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