Хамитов посоветовал силовикам «усилить давление» на мошенников долевого строительства

В Башкирии каждая вторая семья является неполной

В Башкирии проживает около 1,2 млн семей, в 540 тысячах из них есть дети до 18 лет. При этом практически в каждой второй ребёнка воспитывает только один родитель. Об этом рассказал Рустэм Хамитов на заседании правительства РБ.