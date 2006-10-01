В Благоварском районе возводят новый хирургический корпус к 100-летию республики

В Благоварском районе возводят корпус хирургического отделения. Строительство объекта приурочено к 100-летию республики. Проект нового медицинского центра площадью в пять тысяч квадратных метров по-настоящему грандиозный.

В стром корпусе все расположено так, что и здоровому от беготни по этим больничным корпусам может не поздоровиться. Особенно тяжело пожилым и инвалидам, а это самые частые пациенты. Лифта в здании нет, коридоры узкие, во врачебных кабинетах и без медтехники тесно.

Фарида Еникеева, заведующая кабинетом временной нетрудоспособности: «Кабинет маленький, совещания проводить тесно, для приема больного даже кушетку некуда ставить».

Над зданием поликлиники – это бывший райком, а некогда и вовсе общежитие – уже возвышается башенный кран. Когда поняли, что ремонтом старого не обойтись, решили возвести новый трехэтажный пристрой. Это будет хирургический корпус районной больницы. Пока идет кладка стен лишь второго этажа, но проект для благоварцев грандиозный. Почти 5 тысяч квадратных метров планируют обставить современной техникой.

Всю необходимую хирургическую помощь окажут на месте. Пока же пациентов перенаправляют на операции в Чишмы или в Уфу. Появится и свой стационар на 35 коек. Объект возводится к столетию республики. Срок сдачи – не позднее 2019 года.

Пока еще рано говорить о хирургической стерильности, но уже совсем скоро здесь появится новая медицинская аппаратура. Именно здесь будут располагаться операционные, и тогда жителям района не придется ехать в город.

Прямо под окнами уже возводят и теплую стоянку для автопарка, что, по словам водителей, сократит время прогрева карет скорой помощи зимой, да и продлит срок службы автомобилей. Еще одно новшество: у медучреждения появится и отдельный пищеблок. А вкусная больничная еда – еще один залог быстрого выздоровления.