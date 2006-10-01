Водителям автомобилей Росгвардии разрешено нарушать ПДД

Водителям автомобилей Росгвардии будет разрешено отступать от правил дорожного движения.

Так как на вызов экипаж Росгвардии должен добраться в минимальные сроки, водитель может использовать включенные проблесковые маячки и звуковые сигналы, а иногда и превышать скоростной режим. Оставить автомобиль сотрудники Росгвардии могут также, нарушив правила: под запрещающими знаками или на парковке для инвалидов.

Напоминаем, что 6 июля Дмитрием Медведевым был подписан документ о том, что автомобили Росгвардии будут иметь новую цветовую палитру.