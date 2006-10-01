Авторизация


    • Забыли пароль?

    Водителям автомобилей Росгвардии разрешено нарушать ПДД

    slavin Вчера, 22:19138
    Водителям автомобилей Росгвардии разрешено нарушать ПДД

    Водителям автомобилей Росгвардии будет разрешено отступать от правил дорожного движения.

    Так как на вызов экипаж Росгвардии должен добраться в минимальные сроки, водитель может использовать включенные проблесковые маячки и звуковые сигналы, а иногда и превышать скоростной режим. Оставить автомобиль сотрудники Росгвардии могут также, нарушив правила: под запрещающими знаками или на парковке для инвалидов.

    Напоминаем, что 6 июля Дмитрием Медведевым был подписан документ о том, что автомобили Росгвардии будут иметь новую цветовую палитру.


    Источник: http://ufatime.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus