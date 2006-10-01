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    В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами

    slavin Вчера, 22:46116
    В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами
    Жители улицы Мирной поселка Пушкинское, что в Иглинском районе, собственными силами строят дорогу. Работы идут второй год, отсыпано 40% протяженности улицы. О ситуации с бездорожьем в поселке и инициативе граждан рассказывает «Общественная электронная газета». Не дождавшись ремонта на своей улице, где дороги даже не было как таковой, люди решили проблему самостоятельно.

    Сельсовет договорился взять в долг 300 тысяч тонн щебня на 99 тысяч рублей, жители в складчину собирают деньги и постепенно отдают, платя за каждую доставку 9 тысяч рублей.

    Такая совместная схема – пока лучшее решение, считают в сельсовете, который является ответственным за ремонт дорог в 12 поселках и получает на эти цели лишь 900 тысяч рублей в год.

    В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами

    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Иглинский район

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