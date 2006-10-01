В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами

Жители улицы Мирной поселка Пушкинское, что в Иглинском районе, собственными силами строят дорогу. Работы идут второй год, отсыпано 40% протяженности улицы. О ситуации с бездорожьем в поселке и инициативе граждан рассказывает «Общественная электронная газета». Не дождавшись ремонта на своей улице, где дороги даже не было как таковой, люди решили проблему самостоятельно.

Сельсовет договорился взять в долг 300 тысяч тонн щебня на 99 тысяч рублей, жители в складчину собирают деньги и постепенно отдают, платя за каждую доставку 9 тысяч рублей.



Такая совместная схема – пока лучшее решение, считают в сельсовете, который является ответственным за ремонт дорог в 12 поселках и получает на эти цели лишь 900 тысяч рублей в год.

