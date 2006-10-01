В Башкирии будет создан Фонд поддержки начинающих предпринимателей

В Башкортостане доля работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, составляет более 478 тысяч человек, или 31,3% от численности трудоспособного населения. За 2017 год количество работающих в малом и среднем бизнесе республики увеличилось на 28 тысяч человек. По этому показателю Башкортостан занимает третье место в Приволжском федеральном округе и 11-е в Российской Федерации.

Такие данные привел председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов на годовом общем собрании членов Ассоциации организаций предпринимательства РБ, которое состоялось в Уфе 18 июля.



Вячеслав Гилязитдинов также отметил, что с 2014 года в России проводится Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Башкортостан два года подряд существенно улучшал свои позиции по показателям Национального рейтинга. Так, по итогам 2015 года республика сделала прорывной скачок с 40-го на 20-е место, а по итогам 2016 года поднялась еще на семь позиций и заняла 13-е место.



«Хотя по ряду показателей по итогам 2017 года некоторые регионы нас обогнали, деловая активность в нашей республике оценивается в 60 баллов, что на 10 пунктов выше, чем в среднем по стране. Следовательно, потенциал для дальнейшего развития предпринимательства у нас хороший, — считает глава Госкомитета. Он также сообщил, что есть решение создать Фонд поддержки начинающих предпринимателей с финансированием в 500 млн рублей, что позволит улучшить выживаемость малого бизнеса и обеспечить новые рабочие места. Еще 5 млн рублей планируется выделить на реализацию проекта «В предпринимательство со школьной скамьи».



Годовое общее собрание членов АОП РБ — одно из ключевых событий в жизни Ассоциации и бизнес-сообщества республики. На собрание были приглашены руководители и представители органов государственной власти и управления, отраслевых и территориальных бизнес-объединений, представители предпринимательского сообщества региона. Вел собрание председатель Совета АОП РБ Алексей Щербацкий.



Основные вопросы повестки дня включали: результаты внутреннего мониторинга предпринимательского климата в муниципальных образованиях РБ, информацию о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 2018 году и об участии бизнеса в социально значимых проектах; утверждение отчета о деятельности АОП РБ за апрель 2017 года — июнь 2018 года, основных направлений деятельности АОП РБ на 2018 год, выборы Совета и ревизионной комиссии АОП РБ на 2018-2020 годы.



Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова в своем выступлении отметила, что у министерства много точек соприкосновения с малым бизнесом республики. Министерство поддерживает социальные проекты предпринимателей, передает часть социальных услуг бизнесу. Ленара Иванова рассказала о таких уникальных проектах, как центр по ремонту инвалидных колясок и средств реабилитации «Альтернатива», который возглавляет Татьяна Селезнева, об экомастерских «Улей», о перспективах развития услуги по присмотру за детьми. Министр затронула и такую болезненную проблему, как замкнутость в четырех стенах большого количества инвалидов. Проект «Погуляй со мной!» поможет людям с ограниченными возможностями здоровья выйти за пределы своей квартиры, однако для этого требуются волонтеры.



Заведующая сектором отдела спецпрограмм Аппарата Правительства РБ Ануза Шакирова проинформировала о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках субрегиональных программ северо-востока и Зауралья. По ее словам, в данный субрегион входят 16 муниципалитетов, и у каждого есть свои приоритетные задачи, как в аграрном секторе, так и в несельскохозяйственной деятельности. В частности, в агротуризме выделяются средства на грантовую поддержку семейных животноводческих ферм, на развитие доходогенерирующих предприятий. Все направления деятельности отражаются на портале «Зауралье», действующем в рамках официального сайта Правительства Башкортостана.



На собрании было подписано Соглашение о сотрудничестве между АОП РБ и Башкирской республиканской организацией Профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ. Соглашение подписали Алексей Щербацкий и председатель местного отделения профсоюза Кадрия Гайнетдинова.



Отчет о деятельности Ассоциации за прошедший период представила исполнительный директор АОП РБ Ирина Абрамова. В своем выступлении она остановилась на самых существенных моментах, которые рассматривала и решала Ассоциация в течение года. Это онлайн-кассы, арендная плата за землю, незаконная предпринимательская деятельность и другие вопросы. Интересный опыт накоплен Ассоциацией в области регионального и агрофранчайзинга.



По окончании прений состоялись выборы нового состава Совета, а также ревизионной комиссии АОП РБ. Утверждены также решения Совета о вступлении в Ассоциацию новых членов. По традиции им были вручены сертификаты.



Завершилось общее собрание торжественной частью — награждением особо отличившихся. Почетной грамотой Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму награждена Альфия Галиуллина, руководитель Службы социальной и паллиативной помощи «Ваша сиделка».



Почетные грамоты Ассоциации организаций предпринимательства РБ «За вклад в развитие предпринимательства Республики Башкортостан» получили около 15 человек, сообщили в пресс-службе АОП РБ. Ассоциация организаций предпринимательства РБ была создана в 2000 году, в нее вошло абсолютное большинство территориальных и отраслевых объединений предпринимателей Башкортостана. Важнейшие задачи Ассоциации — защита интересов малого и среднего бизнеса, установление конструктивного диалога с властью, содействие развитию предпринимательства, совершенствование деловой среды.