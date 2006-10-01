В Башкирии нарушаются права инвалидов

В Башкирии повсеместно нарушаются права инвалидов на доступную среду, бесплатное лекарственное обеспечение, дополнительный отпуск и жилье. В ходе прокурорских проверок в текущем году были выявлены многочисленные факты такого рода нарушений. В результате прокуроры приняли комплекс мер по защите прав инвалидов, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Так, благодаря вмешательству прокуратуры граждане Башкирии, страдающие диабетом, были обеспечены инсулином и тест-полосками. В Советском районе Уфы надзорное ведомство помогло онкобольному инвалиду второй группы бесплатно получить противоопухолевое лекарство стоимостью свыше 20 тысяч рублей. Данный препарат по заключению врачей инвалиду требовалось принимать каждые три недели.
Прокурорам удалось добиться возмещения сумм, затраченных инвалидами на покупку жизненно важных медикаментов. По требованию прокуратуры региональный Минздрав вернул инвалиду второй группы 110 тысяч рублей. Данную сумму мужчина потратил на покупку лекарства, которое по закону ему должны были предоставить бесплатно.
Прокуратура Ленинского района Уфы выступила в защиту жилищных прав двух тяжелобольных граждан. В судебном порядке чиновников обязали выделить благоустроенное жилье уфимцам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание в одной квартире с другими лицами не представляется возможным.
Прокуратура Нуримановского района потребовала от районной администрации устранить волокиту при предоставлении земель семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В настоящее время двум из пяти семей указанной категории уже выделены участки, идет оформление документов.
Прокуроры пресекли нарушения трудового законодательства в отношении лиц с ограниченными возможностями. В частности, в Давлекановском районе директоры двух фирм сократили предусмотренный законодательством 30-дневный отпуск лицам указанной категории. В настоящее время права инвалидов восстановлены.
Многочисленные нарушения законодательства сотрудниками надзорного ведомства были выявлены и в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Так, по жалобе инвалида, который не смог попасть в магазин «Автомир» в Иглинском районе, была проведена проверка, по итогам которой директор оборудовал вход в торговое помещение должным образом. В Демском районе Уфы к административной ответственности был привлечен директор гипермаркета, не выделивший места для парковки инвалидов.
Работа в данном направлении продолжается.
Источник: http://i-gazeta.com/
Так, благодаря вмешательству прокуратуры граждане Башкирии, страдающие диабетом, были обеспечены инсулином и тест-полосками. В Советском районе Уфы надзорное ведомство помогло онкобольному инвалиду второй группы бесплатно получить противоопухолевое лекарство стоимостью свыше 20 тысяч рублей. Данный препарат по заключению врачей инвалиду требовалось принимать каждые три недели.
Прокурорам удалось добиться возмещения сумм, затраченных инвалидами на покупку жизненно важных медикаментов. По требованию прокуратуры региональный Минздрав вернул инвалиду второй группы 110 тысяч рублей. Данную сумму мужчина потратил на покупку лекарства, которое по закону ему должны были предоставить бесплатно.
Прокуратура Ленинского района Уфы выступила в защиту жилищных прав двух тяжелобольных граждан. В судебном порядке чиновников обязали выделить благоустроенное жилье уфимцам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание в одной квартире с другими лицами не представляется возможным.
Прокуратура Нуримановского района потребовала от районной администрации устранить волокиту при предоставлении земель семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В настоящее время двум из пяти семей указанной категории уже выделены участки, идет оформление документов.
Прокуроры пресекли нарушения трудового законодательства в отношении лиц с ограниченными возможностями. В частности, в Давлекановском районе директоры двух фирм сократили предусмотренный законодательством 30-дневный отпуск лицам указанной категории. В настоящее время права инвалидов восстановлены.
Многочисленные нарушения законодательства сотрудниками надзорного ведомства были выявлены и в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Так, по жалобе инвалида, который не смог попасть в магазин «Автомир» в Иглинском районе, была проведена проверка, по итогам которой директор оборудовал вход в торговое помещение должным образом. В Демском районе Уфы к административной ответственности был привлечен директор гипермаркета, не выделивший места для парковки инвалидов.
Работа в данном направлении продолжается.
Источник: http://i-gazeta.com/
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