Житель Башкирии выловил гигантского карпа весом более 12 кг

В Башкирии во время первенства по спортивному рыболовству среди сотрудников УФСИН России по республике один из участников вытащил из воды белого амура весом 12,8 кг. Рыбаки состязались на Вольно-Сухаревском пруду близ деревни Нурлино, в соревнованиях приняли участие 24 человека, представляющих различные подразделения Управления.

Улов удачливого рыбака Евгения Фролова — начальника отдела по работе с личным составом стал рекордным за все годы проведения первенства. Мужчина стал победителем соревнований, выловив в общей сложности, кроме гигантского карпа, более 26 кг рыбы.



Справка. Белый амур, или беламур относится к карповым рыбам. Их еще шутливо называют водяная корова, травяной карп или подводная косилка. Рыба может достигать длины 120 см и веса 30 кг. В России встречаются белые амуры весом более 32 кг.