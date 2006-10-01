Строительство моста через реку Уфа в Караидельском районе могут завершить уже в октябре этого года. Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации муниципалитета сообщает местная газета «Караидель».

«Проблем с финансированием строительства нет, — заявил заместитель главы администрации Караидельского района по промышленности, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Рафис Давлиев. — Подрядчик, осуществляющий возведение моста, нас заверил, что в октябре объект будет сдан. Дорожным службам останется только положить асфальт».



По его словам, все железобетонные конструкции уже смонтированы. Продолжается заливка дорожного полотна монолитным бетоном, затем начнется подводка линии электропередачи. Работы ведутся с опережением графика почти на девять месяцев, что ни в коем случае не сказывается на их качестве.



«Что касается подъездных путей, всё идет согласно графику. Развязка на въезде в село Караидель была выделена в отдельный участок для того, чтобы до наступления осенней распутицы сдать его в эксплуатацию и обеспечить тем самым движение транспорта внутри населенного пункта по новой схеме», — отметил замглавы администрации.



Данная дорога является крупнейшим объектом в перечне программы «100 объектов к 100-летию Башкортостана». Власти возлагают на нее большие надежды: по окончании строительства северо-восток Башкортостана свяжется с центральными районами республики, получит выход на федеральные трассы М5 и М7, на железнодорожную станцию «Янаул» и речные порты Бирска и Дюртюлей. Протяженность дороги составит 10 км.