Почему в России выросли цены на бензин?

Цены на бензин только за май нефтяные компании поднимали пять раз. С начала года стоимость моторного топлива выросла более чем на два рубля. Ряд экспертов не видит в таком повышении никаких объективных факторов, ряд аналитиков винят во всем налоги, которые предъявляются к нефтяникам.

Насколько объективны доводы всех сторон и можно ли обуздать цены на топливо? Об этом в передаче "Интервью" на телеканале БСТ рассказал руководитель Башкортостанского управления Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Хомяков.

Равиль Ватолин:

Какое количество жалоб поступает по бесконечному росту цен у нас в регионе и по стране в целом? Много или жители пока не так активно реагируют?

Андрей Хомяков:

Жалоб поступает много буквально последние две-три недели, они поступали и раньше, но сейчас их достаточное количество, точную цифру я назвать не могу, но они приходят каждый день. Жалуются все жители, мы с Вами не в пустой среде, мы общаемся, и читаю высказывания в интернете, в том числе и у нас. В основном везде жалобы сводятся к тому, что люди считают, что рост цен не обоснован, просто очень дорого и не понимают причину этого.

Равиль Ватолин:

В мае собирался под вашим председательством экспертный совет, куда приглашались представители нефтяных компаний, те, кто в рознице работают. Насколько объективно это повышение, ведь, повторюсь, ряд аналитиков считает, что это не объективно.

Андрей Хомяков:

Необходимо пояснить, как формируются вообще цена на бензин в рознице. Это не секрет, что 60% в цене — это акцизы, это те налоги, которые платят производители в бюджет РФ, но это все предсказуемо, об этом все знают заранее, потому что период, когда повышаются акцизы всем известен. Почему в этом году так произошло, расскажут другие, может быть центральный аппарат ФМС, так как они сейчас занимаются этим вопросом, безусловно, выводы будут сделаны, но несколько позже.

В этом году произошло такое событие, что, кроме этого, на розничную цену бензина очень сильно влияет оптовая цена. Оптовые цены формируются на Санкт-Петербургской бирже, соответственно, за период с начала года оптовая цена на бензин выросла на 40%. Все компании, которые торгуют в розницу, даже Роснефть, соответственно, даже если бензин покупается не на бирже, а где-то еще, там применяются специальные ценовые алгоритмы и за основу берется биржевая цена. Мы получаем то, что получаем, сейчас происходит следующее: выросли цены на опте, фактически получается, что розничные продавцы бензина вынуждены покупать бензин дороже, чем он продавался в начале мая на наших заправках. Они работали в минус и сейчас пытаются выйти в плюсовую рентабельность, что вызывает повышение цен.

Равиль Ватолин:

Если говорить об убыточности, то многие говорят, что розничный бизнес по продаже топлива высокодоходен, высокомаржинален, другие говорят, что это никогда так не было и розница всегда была достаточно убыточной. Что из этого правдиво? Насколько бизнес убыточен?

Андрей Хомяков:

В период, когда цены резко взлетели, цена розницы не успела за ценой опта и в этом период бизнес убыточный. По поводу его маржинальности - в разные периоды по-разному, если нормальное ценообразование, нет скачков цен, это всегда доходный бизнес, у кого-то чуть больше, у кого-то меньше. В общем и целом, он меньше, чем оптовый, но этот бизнес доходный, ведь, если бы это было не так, им бы никто не занимался, так ведь?

Равиль Ватолин:

Некоторые аналитики высказывают мнение о некой картельного сговора нефтяников, ведь, действительно, мы видим, что на большинстве заправочных станций бензин плюс минус 10 копеек одинаковый по цене. Такие факты не выявлялись?

Андрей Хомяков:

Как раз в этой связи, чтобы не было ценового сговора и применяется специальная формула ценообразования, где за основу заключения договоров крупных производителей бензина, они берут ту цену, которая сформировалась на бирже. Соответственно, цена может варьироваться, но это говорит как раз о степени доходности, кто-то готов пожертвовать частью прибыли, чтобы выжить на рынке, каждый сам выбирает свою стратегию поведения.

Равиль Ватолин:

На этом же экспертном совете, который проводился в мае, Вы говорили, что изучите доводы и будете делать вывод. Удалось ли это?

Андрей Хомяков:

Знаете, то, что касается наших выводов, все понимают причины роста, мы понимаем, что есть трудности, Минсельхоз высказывал свои доводы, что не согласен с таким ростом, потому что там это влияет на производительность, увеличивая их затраты и влиять, соответственно, на конечную цену продукции. Есть трудности, но эти причины не в наших розничных продавцах.

Равиль Ватолин:

Если говорить о рычагах воздействия на розницу, сегодня у центрального аппарата он есть?

Андрей Хомяков:

Сейчас в рамках данной работы в последнее время правительство сделала к этому шаг, все об этом слышали, с 1 июля снижены акцизы. К сожалению, оптовый рынок не рассматривали на нашем экспертном совете, так как это компетенция других служб и то, что сейчас происходит в рознице — это прямое следствие того, что происходит на оптовом рынке. Обвинять компании, которые продают бензин, в необоснованном повышении — это преждевременно.

Равиль Ватолин:

А работа монополистов, так как у нас в республике в свое время зарождались мелкие розничные продавцы, насколько этот рынок сейчас открыт или тяжело мелким игрокам войти в него?

Андрей Хомяков:

Сейчас мелким игрокам с учетом этой ситуации будет, конечно, тяжело. В некоторых случаях они вынуждены менять свои методы работы, чтобы выжить на этом рынке. Я не думаю, что они уйдут с рынка, надеюсь, это продлится не так долго, придет период равновесной цены. Небольшие компании не жалуются на крупные, просто говорят о том, что в этой ситуации им сложнее, потому что у крупных компаний больше возможностей, они в силу своего положения на рынке, могут дольше находиться в состоянии отрицательной доходности. В этом аспекте крупные игроки выглядят предпочтительнее. Мы надеемся, что скоро ситуация устаканится и у нас все наладится и небольшие компании придут и будут работать в плюс.

Этот безудержный рост цен должен прекратиться, потому что рынок придет к равновесию. Конечно, не надо сбрасывать со счетов недовольство физических лиц, которые ездят, заправляются. Мы все понимаем, но здесь работают другие факторы, которые мы как профессиональные участники можем понять, а простому человеку это сложно объяснить. Основной вывод нашего экспертного совета сводится к тому, что те компании, которые торгуют сейчас бензином, вынуждены это делать, чтобы остаться на этом рынке и не сворачивать производства. А изменение количества бензина на рынке, уход даже небольших производителей не очень хорошо повлияет на рынок в целом: где-то люди не смогут заправиться, заправок станет меньше, это же тоже не выход из ситуации! Надеемся, что такого не случится.