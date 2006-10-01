Погода в Башкирии не перестает удивлять. Сегодня вечером, 19 июля, в Мелеузе выпал крупный град.
Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видео осадков. Горожане опасаются что, град размером с горох мог уничтожить побеги в огородах.
Напомним, завтра в республике ожидается непогода – жаркую погоду омрачат ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Мелеуз