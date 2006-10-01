Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Мелеузе выпал крупный град

    slavin Вчера, 20:40157
    В Мелеузе выпал крупный град

    Погода в Башкирии не перестает удивлять. Сегодня вечером, 19 июля, в Мелеузе выпал крупный град.

    Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видео осадков. Горожане опасаются что, град размером с горох мог уничтожить побеги в огородах.

    Напомним, завтра в республике ожидается непогода – жаркую погоду омрачат ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

    Источник: http://ufatime.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Мелеуз

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus