Погода в Башкирии не перестает удивлять. Сегодня вечером, 19 июля, в Мелеузе выпал крупный град.

Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видео осадков. Горожане опасаются что, град размером с горох мог уничтожить побеги в огородах.

Напомним, завтра в республике ожидается непогода – жаркую погоду омрачат ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.