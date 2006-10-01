В Башкирии могут появиться так называемые «золотые гвозди»

В Башкирии в геопарке «Янган-Тау» могут появиться так называемые «золотые гвозди». Это эталонные разрезы, по которым ученые могут сверять «геологическое время», определяя возраст попавших туда микроорганизмов. В России ничего подобного пока нет, так что Башкортостан может стать «первопроходцем».

Этот вопрос, в частности, накануне обсудил глава Башкирии Рустэм Хамитов с международным экспертом Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, консультантом Международного центра оценки ресурсов грунтовых вод Суреном Гевиняном.

Напомним, решение об организации геопарка «Янган-Тау» в Салаватском районе республики было принято в 2017 году. В ближайшее время власти республики ожидают приезда группы международных экспертов, которые должны будут оценить территорию парка.