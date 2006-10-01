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    В Уфе открыт Иверский женский монастырь

    slavin Вчера, 11:44112
    В Уфе открыт Иверский женский монастырь
    В столице Башкирии открыт Иверский женский монастырь. Накануне, в праздник Богородско-Уфимской иконы Божией Матери, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил Божественную литургию в уфимском храме в честь Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (ныне Иверский монастырь), сообщили в Уфимской епархии.

    Святейший Патриарх Кирилл и Священный Синод РПЦ (МП) благословил открыть в этом храмовом комплексе Иверский женский монастырь, о чем и объявил Владыка после окончания Литургии. Настоятельницей монастыря назначена игумения Моисея (Ракитина), которой вручен знак настоятельской власти — деревянный игуменский посох.

    В дар обители Владыка преподнес серебряные Евхаристические сосуды, а в благословение сестрам и прихожанам передал Иверскую икону Божией Матери, написанную на Святой Горе Афон. Также владыка-митрополит благословил отмечать праздник Обители во вторник Светлой седмицы (переходящее празднование в честь Иверской иконы Божией Матери).

    В честь престольного праздника храма состоялись праздничный молебен и Крестный ход со списком чудотворной иконы, а затем Владыка обратился к верующим с проповедью на тему праздника.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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