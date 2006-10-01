МЧС Башкирии предупредило о шторме и сильном граде





Спасатели рассказали, что в ближайшие выходные по республике ожидается сильные ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

— При таком сильном ветре мы настоятельно не рекомендуем вам выезжать за город, в лес или гулять в парке. Если непогода застала вас с дороге, например, пошел сильный дождь или град, то нужно найти съезд с трассы на обочину, встать там, заглушить мотор и включить аварийную сигнализацию автомобиля. Переждите основные порывы непогоды. Также будьте внимательны по отношению к детям, их лучше не выпускать из дома при сильном ветре,— сообщили в МЧС. Температура воздуха ночью +15,+20°, днем +23,+28°, по югу республики до +32°..



Также добавим, что в четверг 19 июля в небольшом башкирском городке Мелеуз прошёл сильный град. Льдом повреждена значительная часть урожая, выбиты стекла.

Источник: На республику надвигается ураган, автомобилистам советуют не выезжать на трассы.Спасатели рассказали, что в ближайшие выходные по республике ожидается сильные ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.— При таком сильном ветре мы настоятельно не рекомендуем вам выезжать за город, в лес или гулять в парке. Если непогода застала вас с дороге, например, пошел сильный дождь или град, то нужно найти съезд с трассы на обочину, встать там, заглушить мотор и включить аварийную сигнализацию автомобиля. Переждите основные порывы непогоды. Также будьте внимательны по отношению к детям, их лучше не выпускать из дома при сильном ветре,— сообщили в МЧС. Температура воздуха ночью +15,+20°, днем +23,+28°, по югу республики до +32°..Также добавим, что в четверг 19 июля в небольшом башкирском городке Мелеуз прошёл сильный град. Льдом повреждена значительная часть урожая, выбиты стекла.Источник: https://proural.info/

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