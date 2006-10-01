В Уфе пройдет фестиваль близнецов и двойняшек

29 июля 2018 года в парке культуры и отдыха "Демский" пройдет фестиваль близнецов, приуроченный к Году семьи в Республике Башкортостан.
Уже не одну сотню лет близнецы привлекают к себе внимание общества, являясь большой и загадочной редкостью. Как им живется, в чем их тайна, насколько в действительности они неотличимы можно будет узнать посетив мероприятие. Пришедших на праздник жителей и гостей района ждут различные конкурсы, игровые площадки и развлечения для всей семьи.
Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация по телефону: (347) 281-94-37.
Добавим, с начала 2018 года в отделе ЗАГС Демского района Уфы зарегистрированы 10 пар близнецов. В 2017 году в 6 семьях района отметили двойное прибавление. В 2016 году двойняшки и близняшки родились аж в 19 семьях.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Уже не одну сотню лет близнецы привлекают к себе внимание общества, являясь большой и загадочной редкостью. Как им живется, в чем их тайна, насколько в действительности они неотличимы можно будет узнать посетив мероприятие. Пришедших на праздник жителей и гостей района ждут различные конкурсы, игровые площадки и развлечения для всей семьи.
Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация по телефону: (347) 281-94-37.
Добавим, с начала 2018 года в отделе ЗАГС Демского района Уфы зарегистрированы 10 пар близнецов. В 2017 году в 6 семьях района отметили двойное прибавление. В 2016 году двойняшки и близняшки родились аж в 19 семьях.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Уфа