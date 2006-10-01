В Уфе пройдет фестиваль близнецов и двойняшек

11 сентября - день теракта в Нью-Йорке: редкие фотографии башен-близнецов

11 сентября весь мир чтит память 3 000 погибших в страшном террористическом акте 11 сентября 2001 года, ответственность за который лежит на "Аль-Каиде". Эти редкие фотографии дают возможность еще раз вспомнить день, изменивший мир навсегда.