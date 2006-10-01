В Башкирии вырос размер выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»

С 1 января 2019 года многодетные матери, награжденные медалью «Материнская слава», будут получать новые пособия – 16950 рублей. Стоит отметить, что на данный момент единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.
— Вы знаете, что меры социальной поддержки увеличились. Могу вас заверить, что Правительство республики и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для поддержки многодетных матерей, — сказал заместитель премьер-министра на первом в этом году награждении матерей-героинь Салават Сагитов.
Напомним, что позолоченная государственная награда «Материнская слава» вручается государством с 1998 года, чтобы поддержать многодетные семьи, выказать уважением матерям-героиням и создать благоприятные условия для воспитания детей. Медаль получают женщины, которые родили или усыновили и воспитали пятерых и более детей. Источник: https://proural.info/
— Вы знаете, что меры социальной поддержки увеличились. Могу вас заверить, что Правительство республики и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для поддержки многодетных матерей, — сказал заместитель премьер-министра на первом в этом году награждении матерей-героинь Салават Сагитов.
Напомним, что позолоченная государственная награда «Материнская слава» вручается государством с 1998 года, чтобы поддержать многодетные семьи, выказать уважением матерям-героиням и создать благоприятные условия для воспитания детей. Медаль получают женщины, которые родили или усыновили и воспитали пятерых и более детей. Источник: https://proural.info/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.