В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

Начиная с 17 июля в д. Смаково начал действовать карантин по бешенству. Соответствующий указ разместили на интернет-портале правовой информации РБ. Карантин был введен для того, чтобы избежать дальнейшее распространение бешенства.
На карантинной территории нельзя проводить выставки животных, а также осуществлять торговлю животными. Вывоз собак и кошек за пределы территории также запрещен. Ограничения будут действительны до принятия решения об их отмене.
Специальная комиссия предотвратит распространение очага бешенства животных на данной территории. Указ вступил в силу с 17 июля.
Фото: Интернет Источник: https://bash.news/
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