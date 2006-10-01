В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

Начиная с 17 июля в д. Смаково начал действовать карантин по бешенству. Соответствующий указ разместили на интернет-портале правовой информации РБ. Карантин был введен для того, чтобы избежать дальнейшее распространение бешенства.

На карантинной территории нельзя проводить выставки животных, а также осуществлять торговлю животными. Вывоз собак и кошек за пределы территории также запрещен. Ограничения будут действительны до принятия решения об их отмене.

Специальная комиссия предотвратит распространение очага бешенства животных на данной территории. Указ вступил в силу с 17 июля.