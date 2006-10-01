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    В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

    slavin Вчера, 12:29216
    В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

    Начиная с 17 июля в д. Смаково начал действовать карантин по бешенству. Соответствующий указ разместили на интернет-портале правовой информации РБ. Карантин был введен для того, чтобы избежать дальнейшее распространение бешенства.

    На карантинной территории нельзя проводить выставки животных, а также осуществлять торговлю животными. Вывоз собак и кошек за пределы территории также запрещен. Ограничения будут действительны до принятия решения об их отмене.


    Специальная комиссия предотвратит распространение очага бешенства животных на данной территории. Указ вступил в силу с 17 июля.


    Фото: Интернет Источник: https://bash.news/

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    Метки: Мелеузовский район

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