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    В Туймазинском районе проведут ремонт почти на 8 миллионов рублей

    slavin Вчера, 15:04166
    В Туймазинском районе проведут ремонт почти на 8 миллионов рублей
    В Туймазинском районе четвертый год реализуется партийный проект «Реальные дела», в рамках которого ремонтируются школы, детские сады, учреждения культуры, благоустраиваются сельские населенные пункты, улучшается электро- и водоснабжение, появляются спортивные и детские площадки.

    В 2018 году на реализацию 19 мероприятий из регионального и местного бюджетов выделено 7,34 миллиона рублей. В частности, в микрорайоне Тубанкуль капитально отремонтируют освещение, в селе Кальшали — водопровод, в Доме творчества «Юный техник» села Серафимовский — электроснабжение, в Старотуймазинской библиотеке заменят окна и двери, а для ДК села Верхнетроицкий закупят музыкальную аппаратуру.

    Действенность проекта уже ощутили жители села Какрыбашево, сообщили в региональном отделении партии.

    В июне текущего года по просьбе родителей в местном детском саду установили новый навес для ребятишек ясельной группы со скамейками и шкафчиками для игрушек. Теперь во время прогулок детям есть где укрыться от солнца и дождя.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Туймазинский район

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