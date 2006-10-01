В Туймазинском районе проведут ремонт почти на 8 миллионов рублей

В 2018 году на реализацию 19 мероприятий из регионального и местного бюджетов выделено 7,34 миллиона рублей. В частности, в микрорайоне Тубанкуль капитально отремонтируют освещение, в селе Кальшали — водопровод, в Доме творчества «Юный техник» села Серафимовский — электроснабжение, в Старотуймазинской библиотеке заменят окна и двери, а для ДК села Верхнетроицкий закупят музыкальную аппаратуру.
Действенность проекта уже ощутили жители села Какрыбашево, сообщили в региональном отделении партии.
В июне текущего года по просьбе родителей в местном детском саду установили новый навес для ребятишек ясельной группы со скамейками и шкафчиками для игрушек. Теперь во время прогулок детям есть где укрыться от солнца и дождя.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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