В Туймазинском районе проведут ремонт почти на 8 миллионов рублей

В Туймазинском районе четвертый год реализуется партийный проект «Реальные дела», в рамках которого ремонтируются школы, детские сады, учреждения культуры, благоустраиваются сельские населенные пункты, улучшается электро- и водоснабжение, появляются спортивные и детские площадки.

В 2018 году на реализацию 19 мероприятий из регионального и местного бюджетов выделено 7,34 миллиона рублей. В частности, в микрорайоне Тубанкуль капитально отремонтируют освещение, в селе Кальшали — водопровод, в Доме творчества «Юный техник» села Серафимовский — электроснабжение, в Старотуймазинской библиотеке заменят окна и двери, а для ДК села Верхнетроицкий закупят музыкальную аппаратуру.



Действенность проекта уже ощутили жители села Какрыбашево, сообщили в региональном отделении партии.



В июне текущего года по просьбе родителей в местном детском саду установили новый навес для ребятишек ясельной группы со скамейками и шкафчиками для игрушек. Теперь во время прогулок детям есть где укрыться от солнца и дождя.