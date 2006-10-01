В Уфе пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна-2018»





«Молочная страна» стала для жителей и гостей республики настоящим праздником, который с нетерпением ждут тысячи людей, отметил Ильшат Фазрахманов. И основная задача организаторов, сделать фестиваль еще более интересным и позитивным, сохранив при этом традиционные мероприятия праздника, такие, как стакан бесплатного молока, молочную ферму, молочное кафе… Неспроста главный девиз молочного фестиваля этого года: «Пей молоко — будь в позитиве».



Как отметили организаторы, насыщеннее станет и пленарная часть фестиваля. В её рамках пройдут деловой завтрак, на котором будут обсуждаться справедливые цены на молоко, и банковский час. Из новшеств также можно отметить и семинар-конкурс «Сыроделие».



Напомним, что восьмой по счету ежегодный большой семейный фестиваль «Молочная страна — 2018» пройдет в Уфе 25 августа, на площади имени Салавата Юлаева.

Источник: На днях в Министерстве сельского хозяйства РБ прошло заседание оргкомитета ежегодного фестиваля «Молочная страна — 2018». На мероприятии присутствовали заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, представители республиканских органов исполнительной власти, администрации города Уфы, торгово-промышленной палаты РБ.«Молочная страна» стала для жителей и гостей республики настоящим праздником, который с нетерпением ждут тысячи людей, отметил Ильшат Фазрахманов. И основная задача организаторов, сделать фестиваль еще более интересным и позитивным, сохранив при этом традиционные мероприятия праздника, такие, как стакан бесплатного молока, молочную ферму, молочное кафе… Неспроста главный девиз молочного фестиваля этого года: «Пей молоко — будь в позитиве».Как отметили организаторы, насыщеннее станет и пленарная часть фестиваля. В её рамках пройдут деловой завтрак, на котором будут обсуждаться справедливые цены на молоко, и банковский час. Из новшеств также можно отметить и семинар-конкурс «Сыроделие».Напомним, что восьмой по счету ежегодный большой семейный фестиваль «Молочная страна — 2018» пройдет в Уфе 25 августа, на площади имени Салавата Юлаева.Источник: https://sterlegrad.ru/

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