Башкирия лишится федеральных средств на ремонт дорог

Качество дорожного покрытия в республике выше, чем это необходимо для получения дополнительных средств.
На оперативном совещании правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов обсудил с министрами программу «Безопасные и качественные дороги». Премьер-министр правительства РБ отметил, что сейчас в этом направлении ведутся работы по развитию дорожной сети и принимаются общесистемные меры касательно дорожного хозяйства. Однако Башкирия может не получить дополнительные средства из федерального бюджета.
— У нас есть угроза не получить федеральные средства, поскольку в Башкирии высокий уровень соответствия региональных дорог по нормативным требованиям – 54%. Для получения федеральных средств необходимо иметь показатель ниже 50%. Нужно смотреть, думать, как поучаствовать в этом проекте. Необходимо получить эти средства, — сказал Рустэм Марданов.
Источник: https://proural.info/
На оперативном совещании правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов обсудил с министрами программу «Безопасные и качественные дороги». Премьер-министр правительства РБ отметил, что сейчас в этом направлении ведутся работы по развитию дорожной сети и принимаются общесистемные меры касательно дорожного хозяйства. Однако Башкирия может не получить дополнительные средства из федерального бюджета.
— У нас есть угроза не получить федеральные средства, поскольку в Башкирии высокий уровень соответствия региональных дорог по нормативным требованиям – 54%. Для получения федеральных средств необходимо иметь показатель ниже 50%. Нужно смотреть, думать, как поучаствовать в этом проекте. Необходимо получить эти средства, — сказал Рустэм Марданов.
Источник: https://proural.info/
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