Поисковые отряды Башкирии провели на озере Кандры-куль слет

В Туймазинском районе на берегу озера Кандры-куль в палаточном лагере «Ровесник» прошел V слёт поисковых отрядов республики, в котором приняли участие 150 поисковиков Башкортостана. Программа слета была насыщена и разнообразна. Члены Военно-исторического клуба «Уфимский пехотный полк» показали фрагмент реконструкции Бородинского сражения, рассказали о том, как жила и воевала российская армия 200 лет назад. Туймазинские реконструкторы – члены клуба «Рейд», рассказали о славных традициях советской армии.

К участникам слета прибыл автомобильный кортеж с флагами различных родов войск. Палаточный лагерь навестили участники республиканского автопробега, посвящённого сразу нескольким юбилейным датам: 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, 88-летию создания ВДВ и 100-летию Красной армии. Помимо интересных встреч за неделю слета его участники прошли серьёзную подготовку к предстоящей «Вахте памяти»: изучали военную археологию и методы архивного поиска, участвовали в различных тренингах. Одна из групп решила более детально ознакомиться с историей Гражданской войны — побывала в населённых пунктах района, где воевала Чапаевская дивизия. Опираясь на рассказы старожилов, поисковики пытались найти здесь места расстрелов и массовых захоронений. Благодаря жителям села Кандры, им удалось узнать о существовании двух расстрельных ям, в одной из которых до сих пор покоятся тела железнодорожников, в другой – белогвардейцев, сообщили в администрации Туймазинского района.

