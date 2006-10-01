Поисковые отряды Башкирии провели на озере Кандры-куль слет

К участникам слета прибыл автомобильный кортеж с флагами различных родов войск. Палаточный лагерь навестили участники республиканского автопробега, посвящённого сразу нескольким юбилейным датам: 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, 88-летию создания ВДВ и 100-летию Красной армии. Помимо интересных встреч за неделю слета его участники прошли серьёзную подготовку к предстоящей «Вахте памяти»: изучали военную археологию и методы архивного поиска, участвовали в различных тренингах. Одна из групп решила более детально ознакомиться с историей Гражданской войны — побывала в населённых пунктах района, где воевала Чапаевская дивизия. Опираясь на рассказы старожилов, поисковики пытались найти здесь места расстрелов и массовых захоронений. Благодаря жителям села Кандры, им удалось узнать о существовании двух расстрельных ям, в одной из которых до сих пор покоятся тела железнодорожников, в другой – белогвардейцев, сообщили в администрации Туймазинского района.
Источник: http://www.bashinform.ru/