В городе Октябрьском обсудили изменения пенсионной системы

В городе Октябрьском состоялось масштабное обсуждение изменений пенсионной системы, инициатором которого выступила партия «Единая Россия». В мероприятии приняли участие представители Бакалинского, Чекмагушевского, Шаранского, Туймазинского, Благоварского, Буздякского, Давлекановского, Белебеевского, Ермекееевского и Бижбулякского районов. Город Октябрьский представляли члены Местного политического совета, секретари первичных отделений, сторонники и активисты Партии.
Перед собравшимися выступили депутат Государственной Думы Рафаэль Марданшин и начальник Управления пенсионного фонда российской Федерации в городе Октябрьском Шакиров Ильдар. Оба спикера отметили, что обсуждаемый вопрос назревший, требующий принятия решений.
«Из средств массовой информации, на площадках мы в основном слышим вопросы и обсуждения увеличения пенсионного возраста. Но, в целом, забываем для чего это делается. В первую очередь, изменения направлены на то, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы пенсии было достаточно для нормальной жизни. И, второй момент, чтобы та пенсионная система, которая у нас есть, сохранилась», - сказал Рафаэль Марданшин.
Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Раиль Фахретдинов отметил, что вносимые изменения имеют три центра: государство, работодатели и граждане. По его словам, важно соотнести интересы каждой из сторон, выработать решение, максимально отвечающее требованиям каждого участника процесса.
В зале состоялось активное обсуждение темы, звучали обоснованные и актуальные предложения. Спикеры ответили на вопросы граждан. Все предложения и пожелания, высказанные участниками дискуссии, были приняты для дальнейшей работы.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Перед собравшимися выступили депутат Государственной Думы Рафаэль Марданшин и начальник Управления пенсионного фонда российской Федерации в городе Октябрьском Шакиров Ильдар. Оба спикера отметили, что обсуждаемый вопрос назревший, требующий принятия решений.
«Из средств массовой информации, на площадках мы в основном слышим вопросы и обсуждения увеличения пенсионного возраста. Но, в целом, забываем для чего это делается. В первую очередь, изменения направлены на то, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы пенсии было достаточно для нормальной жизни. И, второй момент, чтобы та пенсионная система, которая у нас есть, сохранилась», - сказал Рафаэль Марданшин.
Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Раиль Фахретдинов отметил, что вносимые изменения имеют три центра: государство, работодатели и граждане. По его словам, важно соотнести интересы каждой из сторон, выработать решение, максимально отвечающее требованиям каждого участника процесса.
В зале состоялось активное обсуждение темы, звучали обоснованные и актуальные предложения. Спикеры ответили на вопросы граждан. Все предложения и пожелания, высказанные участниками дискуссии, были приняты для дальнейшей работы.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Октябрьский