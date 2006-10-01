В городе Октябрьском обсудили изменения пенсионной системы

Депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев провел встречу с жителями Мишки ...

Открывая встречу с Ильдаром Зинуровичем, глава администрации муниципалитета Рустам Мусин отметил, что выборы‑2016 в районе прошли в нормальном рабочем режиме — избран Совет района (председатель Сергей Александров). 56 процентов голосов избирателей были отданы партии «Единая Россия», по Благовещенскому одномандатному округу победу одержал Ильдар Бикбаев.