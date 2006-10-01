Жители Янаульского района смогут смотреть 20 телеканалов в высоком качестве бесплатно

Жители района смогут смотреть 20 телеканалов в высоком качестве бесплатно

Второй год, как жители района имеют возможность смотреть цифровое телевидение совершенно бесплатно. Раньше жителям было доступно десять каналов в цифровом качестве, поскольку максимальные двадцать, согласно целевой программе «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы», предусматривались только для городов с населением свыше 50 тысяч человек.

Решение о вводе в эксплуатацию одного или двух мультиплексов принимают непосредственно вещатели (т. е. владельцы телеканалов). С недавнего времени и в Янауле начал вещать второй мультиплекс – появилась возможность смотреть двадцать каналов. Для этого дополнительно ничем обзаводиться не нужно, лишь поискать каналы в меню уже имеющихся цифровых ресиверов.

Как сообщила специалист филиала российской телевизионной и радиовещательной сети в РБ Наталья Колупаева, режим вещания пока тестовый. Аналоговое же вещание будет прекращено в январе 2019 года.