Созданный в Башкирии Центр организации перевозок возглавил Рафис Ахметдинов

Рафис Ахметдинов назначен временно исполняющим обязанности руководителя ГКУ «Центр организации перевозок», сообщили в Госкомтрансе Башкирии.

Рафис Ахметдинов родился 23 мая 1988 года в Уфе.



В 2010 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. Получил квалификацию инженера путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».



В 2015 году окончил Башкирский государственный университет. Получил квалификацию юриста.



С 2011 года работал инспектором отдела автотранспортного надзора Управления Государственного автодорожного надзора по Башкирии.



С 2013 года — главный специалист-эксперт отдела координации деятельности предприятий автотранспорта Госкомтранса Башкирии.



С 2016 года по настоящее время занимал должность заведующего сектором организации регулярных перевозок Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.



Распоряжением республиканского правительства от 2 июля 2018 года для совершенствования и оптимизации системы управления в сфере общественных перевозок в Башкирии, выполнения мероприятий по организации транспортного обслуживания, обеспечения выполнения требований законодательства в сфере транспортного обслуживания населения создано ГКУ «Центр организации перевозок».



Деятельность Центра будет направлена на обеспечение функций Госкомтранса Башкирии по реорганизации опорной транспортной межмуниципальной сети республики, мониторингу передвижения транспортных средств за счет централизованного диспетчерского управления на межмуниципальных маршрутах, а также по контролю за выполнением перевозчиками условий госконтрактов об осуществлении перевозок, внедрению и мониторингу использования системы безналичной оплаты проезда.



Одним из целевых показателей работы Центра будет увеличение доли пассажиров, перевезенных законными перевозчиками в общем количестве перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах, до 85%, доли маршрутов, обслуживаемых законными перевозчиками, — до 92%.



Обеспеченность маршрутов между городами и районами необходимым количеством транспорта должна достигнуть в течение пяти лет 100%. На сегодняшний день этот показатель равен 65%.



Доля маршрутных транспортных средств, оснащенных оборудованием для безналичной оплаты проезда, должна возрасти до 100% (с 50%), а доля перевезенных пассажиров по единому проездному билету либо за безналичный расчет — не менее 60%.



Кроме того, подразумевается заключение государственных контрактов с перевозчиками по регулируемым тарифам. Доля таких контрактов должна достичь 30% от общего количества выданных карт маршрута.



Такая схема управления городским пассажирским транспортом используется и в других регионах страны. Среди них — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

