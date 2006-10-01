Решение о выдаче материнского капитала будет приниматься за 15 дней - Минтруд

Правительство России одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части сокращения сроков принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал)», сообщается на сайте Минтруда.

Материнский (семейный) капитал – мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). В настоящее время размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей.



Оператором программы материнского (семейного) капитала является Пенсионный фонд России.



«Мы предлагаем сократить срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский капитал вдвое – с одного месяца до 15 дней с даты приема заявления», – сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.



«Кроме того, законопроект предусматривает сокращение сроков рассмотрения органами, в распоряжении которых находится информация, подтверждающая достоверность представленных гражданами сведений, запросов ПФР с 14 до пяти дней», – добавил руководитель министерства.



При этом законопроект содержит положение о приостановлении срока вынесения решения в случае непоступления в пятидневный срок запрашиваемой информации: в этом случае максимальный срок вынесения решения составит один месяц.



«Эти изменения стали возможны благодаря активному внедрению цифровых технологий в деятельность Пенсионного фонда России и других государственных структур», – отметил Максим Топилин.