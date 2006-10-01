В Туймазах выбрали лучшего штукатура республики





Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Союз Строителей РБ и Региональный строительный союз РБ.



Конкурсы «Лучший по профессии» направлены на повышение престижа труда и профессионального мастерства рабочих, совершенствование профессиональных знаний и навыков работников, содействие обучению массовым профессиям, повышению квалификации и конкурентоспособности работников востребованных специальностей на рынке труда, привлечение молодежи.



За звание лучшего штукатура соревновались представители 8 строительных компаний Башкортостана – из Уфы, Нефтекамска, Белебея, Туймазов, Октябрьского и Кумертау. Конкурс проходил в 2 этапа: теоретический – по вопросам охраны труда и технологий производства работ и практический – оштукатуривание .



По итогам двух этапов члены конкурсной комиссии определили следующих победителей:



1 место – ООО «Инвестподряд-Стронег» (Шамина Ольга, Шарафутдинова Венера);



2 место – ООО «Строй-Лидер»( Азнабаева Рамзия, Файзулина Зульфия);



3 место – ООО «Строительная Фирма №3» (Ахметзянова Илиса, Стадничук Людмила).



Лучшие штукатуры республики получили в подарок бытовую технику. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью текущего года. Победители конкурса отправятся на следующий этап «Лучший штукатур ПФО».

Источник: В Туймазах состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший штукатур», результаты которого пойдут в зачет XII Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший штукатур строительного комплекса Республики Башкортостан».Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Союз Строителей РБ и Региональный строительный союз РБ.Конкурсы «Лучший по профессии» направлены на повышение престижа труда и профессионального мастерства рабочих, совершенствование профессиональных знаний и навыков работников, содействие обучению массовым профессиям, повышению квалификации и конкурентоспособности работников востребованных специальностей на рынке труда, привлечение молодежи.За звание лучшего штукатура соревновались представители 8 строительных компаний Башкортостана – из Уфы, Нефтекамска, Белебея, Туймазов, Октябрьского и Кумертау. Конкурс проходил в 2 этапа: теоретический – по вопросам охраны труда и технологий производства работ и практический – оштукатуривание .По итогам двух этапов члены конкурсной комиссии определили следующих победителей:1 место – ООО «Инвестподряд-Стронег» (Шамина Ольга, Шарафутдинова Венера);2 место – ООО «Строй-Лидер»( Азнабаева Рамзия, Файзулина Зульфия);3 место – ООО «Строительная Фирма №3» (Ахметзянова Илиса, Стадничук Людмила).Лучшие штукатуры республики получили в подарок бытовую технику. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью текущего года. Победители конкурса отправятся на следующий этап «Лучший штукатур ПФО».Источник: https://sterlegrad.ru/

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